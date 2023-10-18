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انطلاق المحادثات المشتركة بين الرئيسين الروسي والصيني في بكين
انطلاق المحادثات المشتركة بين الرئيسين الروسي والصيني في بكين
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، محادثات روسية صينية بمشاركة قادة البلدين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في العاصمة الصينية بكين. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T04:44+0000
2023-10-18T04:54+0000
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ومن المتوقع أن يتحاور القادة بمشاركة الوفود وعند الحاجة بصورة فردية.ويقوم بوتين بزيارة للصين بناءً على دعوة من شي جين بينغ. وقد ألقى، في وقت سابق، صباح اليوم، خطابًا في منتدى "حزام واحد، طريق واحد".وفي خطابه، أكد الزعيم الروسي أن موسكو وبكين يشاركان في الرغبة في التعاون المتساوي والمربح لتحقيق التقدم الاقتصادي طويل الأمد والرفاه الاجتماعي مع احترام حق كل دولة في نموذجها الخاص للتنمية.ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/بوتين-روسيا-تدعو-الدول-المهتمة-للتعاون-في-تطوير-بحر-الشمال-1082132591.html
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الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

انطلاق المحادثات المشتركة بين الرئيسين الروسي والصيني في بكين

04:44 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 04:54 GMT 18.10.2023)
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев
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انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، محادثات روسية صينية بمشاركة قادة البلدين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في العاصمة الصينية بكين.
ومن المتوقع أن يتحاور القادة بمشاركة الوفود وعند الحاجة بصورة فردية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
بوتين: روسيا تدعو الدول المهتمة للتعاون في تطوير "بحر الشمال"
03:26 GMT
ويقوم بوتين بزيارة للصين بناءً على دعوة من شي جين بينغ. وقد ألقى، في وقت سابق، صباح اليوم، خطابًا في منتدى "حزام واحد، طريق واحد".
وفي خطابه، أكد الزعيم الروسي أن موسكو وبكين يشاركان في الرغبة في التعاون المتساوي والمربح لتحقيق التقدم الاقتصادي طويل الأمد والرفاه الاجتماعي مع احترام حق كل دولة في نموذجها الخاص للتنمية.
ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.
يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
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