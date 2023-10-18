https://sputnikarabic.ae/20231018/انطلاق-المحادثات-المشتركة-بين-الرئيسين-الروسي-والصيني-في-بكين-1082133465.html
انطلاق المحادثات المشتركة بين الرئيسين الروسي والصيني في بكين
انطلاق المحادثات المشتركة بين الرئيسين الروسي والصيني في بكين
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، محادثات روسية صينية بمشاركة قادة البلدين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في العاصمة الصينية بكين. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T04:44+0000
2023-10-18T04:44+0000
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ومن المتوقع أن يتحاور القادة بمشاركة الوفود وعند الحاجة بصورة فردية.ويقوم بوتين بزيارة للصين بناءً على دعوة من شي جين بينغ. وقد ألقى، في وقت سابق، صباح اليوم، خطابًا في منتدى "حزام واحد، طريق واحد".وفي خطابه، أكد الزعيم الروسي أن موسكو وبكين يشاركان في الرغبة في التعاون المتساوي والمربح لتحقيق التقدم الاقتصادي طويل الأمد والرفاه الاجتماعي مع احترام حق كل دولة في نموذجها الخاص للتنمية.ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/بوتين-روسيا-تدعو-الدول-المهتمة-للتعاون-في-تطوير-بحر-الشمال-1082132591.html
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الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
انطلاق المحادثات المشتركة بين الرئيسين الروسي والصيني في بكين
04:44 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 04:54 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، محادثات روسية صينية بمشاركة قادة البلدين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في العاصمة الصينية بكين.
ومن المتوقع أن يتحاور القادة بمشاركة الوفود وعند الحاجة بصورة فردية.
ويقوم بوتين بزيارة للصين بناءً على دعوة من شي جين بينغ. وقد ألقى، في وقت سابق، صباح اليوم، خطابًا في منتدى "حزام واحد، طريق واحد".
وفي خطابه، أكد الزعيم الروسي أن موسكو وبكين يشاركان في الرغبة في التعاون المتساوي والمربح لتحقيق التقدم الاقتصادي
طويل الأمد والرفاه الاجتماعي مع احترام حق كل دولة في نموذجها الخاص للتنمية.
ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.
يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.