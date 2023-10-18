https://sputnikarabic.ae/20231018/بايدن-بيانات-وزارة-الدفاع-الأمريكية-تشير-إلى-أن-إسرائيل-لم-تقصف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082163372.html
بايدن: بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة
بايدن: بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، وفقًا لبيانات لوزارة الدفاع الأمريكية اطلع عليها. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T14:25+0000
2023-10-18T14:25+0000
2023-10-18T14:25+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لقد اطلعت بنفسي على هذه البيانات لوزارة الدفاع"، ردا على سؤال حول سبب تيقنه من أن إسرائيل لا تقف وراء الهجوم على مستشفى المعمداني.وكان قد وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار تل أبيب وهبطت طائرته في مطار بن غوريون في الساعة 10:50 بالتوقيت المحلي، واستقبله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.وأعرب بايدن عن الحزن جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة، مشيرًا إلى أن "الجانب الآخر" هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع في المستشفى، و"ليس إسرائيل".من المتوقع أن يجري بايدن محادثات، اليوم الأربعاء، في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في حين تعلن إسرائيل مواصلة قصفها لقطاع غزة، مهددةً باستمرار الحرب عليه لمدة أربعة أشهر على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20231018/جنرال-إسرائيلي-سابق-الهجوم-على-مستشفى-المعمداني-لن-يوقف-الجيش-الإسرائيلي-عن-استمرار-الحرب-على-غزة-1082158990.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، وفقًا لبيانات لوزارة الدفاع الأمريكية اطلع عليها.
وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لقد اطلعت بنفسي على هذه البيانات لوزارة الدفاع"، ردا على سؤال حول سبب تيقنه من أن إسرائيل لا تقف وراء الهجوم على مستشفى المعمداني.
وكان قد وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار تل أبيب وهبطت طائرته في مطار بن غوريون في الساعة 10:50 بالتوقيت المحلي، واستقبله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وأعرب بايدن عن الحزن جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة، مشيرًا إلى أن "الجانب الآخر" هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع في المستشفى، و"ليس إسرائيل".
من المتوقع أن يجري بايدن محادثات، اليوم الأربعاء، في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وبعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في حين تعلن إسرائيل مواصلة قصفها لقطاع غزة، مهددةً باستمرار الحرب عليه لمدة أربعة أشهر على الأقل.