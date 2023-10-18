عربي
https://sputnikarabic.ae/20231018/بايدن-بيانات-وزارة-الدفاع-الأمريكية-تشير-إلى-أن-إسرائيل-لم-تقصف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082163372.html
بايدن: بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة
بايدن: بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، وفقًا لبيانات لوزارة الدفاع الأمريكية اطلع عليها. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T14:25+0000
2023-10-18T14:25+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082054076_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d3f9dc9d5cbfb8da34218d79c8a9afc7.jpg
وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لقد اطلعت بنفسي على هذه البيانات لوزارة الدفاع"، ردا على سؤال حول سبب تيقنه من أن إسرائيل لا تقف وراء الهجوم على مستشفى المعمداني.وكان قد وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار تل أبيب وهبطت طائرته في مطار بن غوريون في الساعة 10:50 بالتوقيت المحلي، واستقبله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.وأعرب بايدن عن الحزن جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة، مشيرًا إلى أن "الجانب الآخر" هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع في المستشفى، و"ليس إسرائيل".من المتوقع أن يجري بايدن محادثات، اليوم الأربعاء، في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في حين تعلن إسرائيل مواصلة قصفها لقطاع غزة، مهددةً باستمرار الحرب عليه لمدة أربعة أشهر على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20231018/جنرال-إسرائيلي-سابق-الهجوم-على-مستشفى-المعمداني-لن-يوقف-الجيش-الإسرائيلي-عن-استمرار-الحرب-على-غزة-1082158990.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082054076_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5fd37d3609697f1dc40a1c7bd5153c9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة

14:25 GMT 18.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبرTelegramNabd
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، وفقًا لبيانات لوزارة الدفاع الأمريكية اطلع عليها.
وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لقد اطلعت بنفسي على هذه البيانات لوزارة الدفاع"، ردا على سؤال حول سبب تيقنه من أن إسرائيل لا تقف وراء الهجوم على مستشفى المعمداني.
كاميرا سبوتنيك ترصد شهادات واثار القصف على مشفى المعمداني وغزة تشيع جثامين القتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
جنرال إسرائيلي سابق: الهجوم على مستشفى "المعمداني" لن يوقف الجيش الإسرائيلي عن استمرار الحرب على غزة
12:46 GMT
وكان قد وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار تل أبيب وهبطت طائرته في مطار بن غوريون في الساعة 10:50 بالتوقيت المحلي، واستقبله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وأعرب بايدن عن الحزن جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة، مشيرًا إلى أن "الجانب الآخر" هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع في المستشفى، و"ليس إسرائيل".
من المتوقع أن يجري بايدن محادثات، اليوم الأربعاء، في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في حين تعلن إسرائيل مواصلة قصفها لقطاع غزة، مهددةً باستمرار الحرب عليه لمدة أربعة أشهر على الأقل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قصف مستشفى المعمداني وإلغاء زيارة بايدن للأردن... صور وفيديو09:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 19:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала