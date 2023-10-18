https://sputnikarabic.ae/20231018/بايدن-بيانات-وزارة-الدفاع-الأمريكية-تشير-إلى-أن-إسرائيل-لم-تقصف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082163372.html

بايدن: بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة

بايدن: بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، وفقًا لبيانات لوزارة الدفاع الأمريكية اطلع عليها. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T14:25+0000

2023-10-18T14:25+0000

2023-10-18T14:25+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082054076_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d3f9dc9d5cbfb8da34218d79c8a9afc7.jpg

وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لقد اطلعت بنفسي على هذه البيانات لوزارة الدفاع"، ردا على سؤال حول سبب تيقنه من أن إسرائيل لا تقف وراء الهجوم على مستشفى المعمداني.وكان قد وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار تل أبيب وهبطت طائرته في مطار بن غوريون في الساعة 10:50 بالتوقيت المحلي، واستقبله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.وأعرب بايدن عن الحزن جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة، مشيرًا إلى أن "الجانب الآخر" هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع في المستشفى، و"ليس إسرائيل".من المتوقع أن يجري بايدن محادثات، اليوم الأربعاء، في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في حين تعلن إسرائيل مواصلة قصفها لقطاع غزة، مهددةً باستمرار الحرب عليه لمدة أربعة أشهر على الأقل.

https://sputnikarabic.ae/20231018/جنرال-إسرائيلي-سابق-الهجوم-على-مستشفى-المعمداني-لن-يوقف-الجيش-الإسرائيلي-عن-استمرار-الحرب-على-غزة-1082158990.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية