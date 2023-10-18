https://sputnikarabic.ae/20231018/بايدن-يبرئ-إسرائيل-من-قصف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-ليس-أنتم-1082140582.html
بايدن يبرئ إسرائيل من قصف مستشفى المعمداني في غزة: "ليس أنتم"
بايدن يبرئ إسرائيل من قصف مستشفى المعمداني في غزة: "ليس أنتم"
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار تل أبيب وهبطت طائرته في مطار بن غوريون في الساعة 10:50 بالتوقيت المحلي واستقبله رئيس وزراء إسرائيل... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T09:34+0000
2023-10-18T09:34+0000
2023-10-18T09:34+0000
العالم
اسرائيل
طوفان الأقصى
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وأعرب بايدن عن الحزن جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة، مشيرًا إلى أن "الجانب الآخر" هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع بالمستشفى، و"ليس إسرائيل".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن "بايدن سيحضر اجتماع مجلس وزراء الحرب خلال زيارته إلى إسرائيل".من المتوقع أن يجري بايدن محادثات، اليوم الأربعاء، في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في حين تعلن إسرائيل مواصلة قصفها لقطاع غزة، مهددةً باستمرار الحرب عليه لمدة أربعة أشهر على الأقل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, اسرائيل, طوفان الأقصى
بايدن يبرئ إسرائيل من قصف مستشفى المعمداني في غزة: "ليس أنتم"
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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار تل أبيب وهبطت طائرته في مطار بن غوريون في الساعة 10:50 بالتوقيت المحلي واستقبله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وأعرب بايدن عن الحزن جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة، مشيرًا إلى أن "الجانب الآخر" هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع بالمستشفى، و"ليس إسرائيل".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن "بايدن سيحضر اجتماع مجلس وزراء الحرب خلال زيارته إلى إسرائيل".
من المتوقع أن يجري بايدن محادثات، اليوم الأربعاء، في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وبعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في حين تعلن إسرائيل مواصلة قصفها لقطاع غزة، مهددةً باستمرار الحرب عليه لمدة أربعة أشهر على الأقل.