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https://sputnikarabic.ae/20231018/بوتين-روسيا-والصين-تسعيان-بجهد-من-أجل-التقدم-والرفاه-الاجتماعي-1082133612.html
بوتين: روسيا والصين تسعيان بجهد من أجل التقدم والرفاه الاجتماعي
بوتين: روسيا والصين تسعيان بجهد من أجل التقدم والرفاه الاجتماعي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من منصة المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد" بأن روسيا والصين تعملان بجهد من أجل تحقيق التقدم... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين: "كل واحد منا، عند بدء عمل تجاري كبير، بالطبع، يتوقع أن يكون ناجحا، ولكن مع هذه الأبعاد العالمية، التي بدأها رئيس جمهورية الصين الشعبية قبل عشر سنوات، بصراحة كان من الصعب توقع أن كل شيء سينجح، لكن أصدقاءنا الصينيين يحصدون نتائجه بالفعل، ونحن سعداء جدا بهذه النجاحات، لأنها تهم الكثيرين منا".أسهب فلاديمير بوتين بالتحدث عن الخطط الرئيسية الطويلة الأجل التي بدأت بالفعل في التنفيذ العملي، والتي تكمل العديد من مشاريع البنية التحتية في أوراسيا، مؤكدا أنهما معا يجعلان من الممكن إنشاء إطار واحد للنقل والخدمات اللوجستية.ودعا فلاديمير بوتين جميع الدول المهتمة للتعاون على طريق بحر الشمال.وأكد بوتين أن إنشاء طرق نقل وتجارة جديدة يعكس تغيرات عميقة في الاقتصاد العالمي والدور الذي بدأت تقوم به دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب العالم ومراكز النمو والتنمية الأخرى.وبدأ المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد" في بكين، اليوم الأربعاء، 18 أكتوبر/ تشرين الأول، وألقى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، كلمة في حفل الافتتاح، وسيجمع المنتدى ممثلين عن 130 بلدا و30 منظمة دولية.
https://sputnikarabic.ae/20231018/انطلاق-المحادثات-المشتركة-بين-الرئيسين-الروسي-والصيني-في-بكين-1082133465.html
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العالم, روسيا, الصين
العالم, روسيا, الصين

بوتين: روسيا والصين تسعيان بجهد من أجل التقدم والرفاه الاجتماعي

05:00 GMT 18.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، من منصة المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد" بأن روسيا والصين تعملان بجهد من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي على المدى الطويل.
وقال بوتين: "كل واحد منا، عند بدء عمل تجاري كبير، بالطبع، يتوقع أن يكون ناجحا، ولكن مع هذه الأبعاد العالمية، التي بدأها رئيس جمهورية الصين الشعبية قبل عشر سنوات، بصراحة كان من الصعب توقع أن كل شيء سينجح، لكن أصدقاءنا الصينيين يحصدون نتائجه بالفعل، ونحن سعداء جدا بهذه النجاحات، لأنها تهم الكثيرين منا".
أسهب فلاديمير بوتين بالتحدث عن الخطط الرئيسية الطويلة الأجل التي بدأت بالفعل في التنفيذ العملي، والتي تكمل العديد من مشاريع البنية التحتية في أوراسيا، مؤكدا أنهما معا يجعلان من الممكن إنشاء إطار واحد للنقل والخدمات اللوجستية.
ودعا فلاديمير بوتين جميع الدول المهتمة للتعاون على طريق بحر الشمال.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
انطلاق المحادثات المشتركة بين الرئيسين الروسي والصيني في بكين
04:44 GMT
وأكد بوتين أن إنشاء طرق نقل وتجارة جديدة يعكس تغيرات عميقة في الاقتصاد العالمي والدور الذي بدأت تقوم به دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب العالم ومراكز النمو والتنمية الأخرى.
وبدأ المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد" في بكين، اليوم الأربعاء، 18 أكتوبر/ تشرين الأول، وألقى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، كلمة في حفل الافتتاح، وسيجمع المنتدى ممثلين عن 130 بلدا و30 منظمة دولية.
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