https://sputnikarabic.ae/20231018/جريمة-حرب-جديدة-بقصف-مستشفى-في-غزة-وإسرائيل-تنفي-مسؤوليتها-وموسكو-تطالبها-بالدليل--1082166503.html

جريمة حرب جديدة بقصف مستشفى في غزة.. إسرائيل تنفي مسؤوليتها وموسكو تطالبها بالدليل

جريمة حرب جديدة بقصف مستشفى في غزة.. إسرائيل تنفي مسؤوليتها وموسكو تطالبها بالدليل

خرجت حشود من الجماهير في العديد من العواصم العربية والأجنبية اعتراضا على قصف المستشفى المعمداني وسط غزة خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أسبوعين بعد... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T14:59+0000

2023-10-18T14:59+0000

2023-10-18T14:59+0000

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جريمة حرب جديدة في غزة بقصف مستشفى المعمداني وإسرائيل تنفي مسئوليتها وموسكو تطالبها بالدليل جريمة حرب جديدة في غزة بقصف مستشفى المعمداني وإسرائيل تنفي مسئوليتها وموسكو تطالبها بالدليل

الجماهير العربية طالبت بطرد سفراء إسرائيل من الدول التي تقيم علاقات معها، كما طالب المتظاهرون في الأردن بفتح الحدود مع إسرائيل من أجل الدخول والانضمام الى المقاومة الفلسطينية. وفي إسطنبول، قام العشرات من الأتراك بمهاجمة القنصلية التركية بالألعاب النارية وحاول الكثير منهم اقتحام القنصلية تعبيرا عن الغضب من جريمة قصف مستشفى المعمداني وقتل أكثر من 500 فلسطيني أغلبهم أطفال ونساء.على الجانب الآخر، نفى الجيش الإسرائيلي تورطه في الهجمات على مستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة، مطالبا السكان بالانتقال إلى جنوب القطاع، حيث ستتوافر مساعدات، على حد زعمه.وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تكن هناك هجمات مباشرة على مستشفى في غزة أمس.وقال في بيان إنه "لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن ذخيرة جوية تسببت في انفجار مستشفى في غزة، كما أنه لم ير أي أضرار هيكلية للمباني المحيطة بالمستشفى".وأضاف كعبية أن "إسرائيل لم تقصف مواقع مدنية استراتيجية فهناك لدى الطيارين الإسرائيليين خرائط بكل الأماكن التي تُقصَف أو لا تقصف، وهناك أماكن تشملها تعليمات بعدم القصف مثل المدارس والمستشفيات ومواقع أخرى فإسرائيل تعرف كل شيء وبالتالي لا يعقل قصف مستشفى".من جانبه اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسرائيل، بارتكاب جريمة حرب جديدة، بقصف المستشفى، وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها بقصفها المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة، من خلال توجيه أصابع الاتهام نحو حركة الجهاد في فلسطين.وأكد بيان صادر عن حركة الجهاد أن الاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، وبأن الحركة لا تستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة، ولا سيما المستشفيات، مراكز عسكرية أو لتخزين الأسلحة أو لإطلاق الصواريخ.ورغم الجريمة المأساوية في مستشفى المعمداني إلا أن القصف الإسرائيلي مستمر على غزة مما أدى الى سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين، حيث قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى أكثر من 3200 شهيد وأكثر من 11000 مصاب.وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما يزيد على 500 شهيد ارتقوا في استهداف مستشفى المعمداني.واعتبر أن "الاحتلال لا يمكن أن يحترم عمل المستشفى أو يقدر الجانب الديني أو الإنساني الذي كان يقدمه، ووصلت له يد الإجرام التي كانت سباقة بقصف المستشفى والتحذير قبلها أمام الكاميرات بأنهم سيفعلون ذلك أمام صمت العالم كله دون رادع".الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن قصف المستشفى في غزة مأساة وكارثة إنسانية، مشيرا إلى أنها يجب أن تكون سببا ضروريا في إنهاء هذا الصراع وإيقاف إراقة المزيد من الدماء ووقف إطلاق النار.وأكد بوتين أنه من ️خلال المحادثات الهاتفية التي أجراها مع قادة الشرق الأوسط وجد أن اللاعبين الرئيسيين لا يريدون تعميق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويسعون إلى إنهائه.وزارة الخارجية الروسية قالت إن الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة، والذي أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين، جريمة مروعة.وأضافت الوزارة أنه يتعين على إسرائيل تقديم صور الأقمار الصناعية لإثبات عدم تورطها في الهجوم.من جانبه، عبر المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن فزعه من صور انفجار في مستشفى المعمداني بغزة أدى إلى استشهاد المئات. ودعا المستشار الألماني إلى إجراء تحقيق شامل.وأضاف أن "ما يحدث هو رد فعل بدرجة الهوس من تدمير بلا حدود وقتل المدنيين، فضلا عن تصريحات غريبة الشأن ولا تليق برئيس وزراء ولا مسؤولين في حق الفلسطينيين، وأيضا حين الحديث عن القضاء على حماس تماما فهو شيء غير متصور ومن الصعب بل المستحيل القضاء على حماس لأنها موجودة في غزة والضفة والمخيمات في لبنان وهي ثاني أكبر فصيل للمقاومة الفلسطينية بعد فتح وكل هذا يظهر أن إسرائيل ليس في نيتها الاتجاه نحو السلام كما أن الولايات المتحدة شريك أساسي في كل ما تقوم به إسرائيل كواقع عملي".وأضاف بايدن أنه يصدق رواية إسرائيل حول قصف المستشفى المعمداني قائلا إن الطرف الآخر هو الذي قصف المستشفى في غزة.كانت قمة الأردن التي تجمع بين بايدن والرئيس المصري والرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك عبد الله الثاني ملك الأردن قد ألغيت عقب جريمة قصف مستشفى المعمداني، وقالت الولايات المتحدة إنه بعد اتصال هاتفي بين الملك عبد الله والرئيس الأمريكي اتفق الطرفان على إلغاء القمة كما عاد الرئيس عباس إلى رام الله.كانت روسيا قد قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار لوقف إطلاق النار من أجل هدنة إنسانية إلا أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة رفضوا مشروع القرار من أجل استمرار إطلاق يد إسرائيل لقصف غزة.

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لقاء سبوتنيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, аудио