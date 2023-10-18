https://sputnikarabic.ae/20231018/جنرال-إسرائيلي-سابق-الهجوم-على-مستشفى-المعمداني-لن-يوقف-الجيش-الإسرائيلي-عن-استمرار-الحرب-على-غزة-1082158990.html

جنرال إسرائيلي سابق: الهجوم على مستشفى "المعمداني" لن يوقف الجيش الإسرائيلي عن استمرار الحرب على غزة

جنرال إسرائيلي سابق: الهجوم على مستشفى "المعمداني" لن يوقف الجيش الإسرائيلي عن استمرار الحرب على غزة

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، إن الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة لن يوقف الجيش الإسرائيلي عن استكمال أهداف الحرب على القطاع. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T12:46+0000

2023-10-18T12:46+0000

2023-10-18T12:46+0000

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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال جادي شامني، قائد القيادة الوسطى السابق في الجيش الإسرائيلي، أن الأحداث المؤسفة تحدث أثناء الحرب.وأوضح الجنرال شامني، الذي تولى سابقا منصب الملحق العسكري لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما وقع في مستشفى المعمداني في قطاع غزة هو حادث مؤسف ولكن لن يوقف الجيش الإسرائيلي أو يغير من أهداف الحرب على غزة.ولفت الجنرال الإسرائيلي السابق إلى أن الجيش الإسرائيلي سيفحص أمر استهداف مستشفى المعمداني ويحضر الأدلة، وإن لم يكن فإن الحوادث المؤسفة تحدث في الحرب.وتعرض المستشفى المعمداني الأهلي في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، لقصف صاروخي، وأفادت وزارة الصحة في غزة بقتل أكثر من 500 شخص معظمهم من النساء والأطفال، في وقت أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني في القطاع، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، موضحة أن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

https://sputnikarabic.ae/20231018/الصحة-العالمية-الوضع-في-غزة-يخرج-عن-السيطرة-وهناك-ضحايا-كل-ثانية-1082158126.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/خبير-عسكري-نحن-أمام-72-ساعة-حاسمة-ومن-يحدد-حجم-المعركة-هي-الساعات-القادمة-لما-سيحصل-في-غزة--1082158668.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار