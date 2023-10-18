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https://sputnikarabic.ae/20231018/حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-1082147873.html
حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين
حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين
حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين
2023-10-18T11:55+0000
2023-10-18T11:55+0000
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حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين
حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين

حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين

11:55 GMT 18.10.2023
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تعرّف على حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين - سبوتنيك عربي
حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - عشر سنوات على المبادرة الصينية "الحزام والطريق"
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