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https://sputnikarabic.ae/20231018/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-دبابة-إسرائيلية-في-موقع-الراهب-مقابل-عيتا-الشعب-جنوب-لبنان-1082133191.html
"حزب الله" اللبناني يستهدف دبابة إسرائيلية في موقع الراهب شمالي إسرائيل
"حزب الله" اللبناني يستهدف دبابة إسرائيلية في موقع الراهب شمالي إسرائيل
أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، أنه استهداف دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب مقابل عيتا الشعب جنوبي لبنان، فجر اليوم، ما... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T04:15+0000
2023-10-18T04:21+0000
لبنان
أخبار لبنان
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وقال الحزب في بيان: "اليوم، هاجم حسين التويلة ومهدي عطوي الدبابة "ميركافا" التابعة لجيش العدو (الإسرائيلي) في منطقة الراهب".وأضاف البيان بأن "الدبابة تعرضت لضربة مباشرة، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي شن قواته قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان، قال إنه ردا على حادثة إطلاق نار.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، تعرضت قوة عسكرية لإطلاق قذيفة مضادة للدروع في منطقة بلدة شتولا والسياج الأمني على الحدود اللبنانية.وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يشن-قصفا-مدفعيا-قرب-الحدود-مع-لبنان-1082130653.html
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لبنان, أخبار لبنان
لبنان, أخبار لبنان

"حزب الله" اللبناني يستهدف دبابة إسرائيلية في موقع الراهب شمالي إسرائيل

04:15 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 04:21 GMT 18.10.2023)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفر شوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفر شوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، أنه استهداف دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب مقابل عيتا الشعب جنوبي لبنان، فجر اليوم، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها.
وقال الحزب في بيان: "اليوم، هاجم حسين التويلة ومهدي عطوي الدبابة "ميركافا" التابعة لجيش العدو (الإسرائيلي) في منطقة الراهب".
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان
00:12 GMT
وأضاف البيان بأن "الدبابة تعرضت لضربة مباشرة، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي شن قواته قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان، قال إنه ردا على حادثة إطلاق نار.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، تعرضت قوة عسكرية لإطلاق قذيفة مضادة للدروع في منطقة بلدة شتولا والسياج الأمني على الحدود اللبنانية.
وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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