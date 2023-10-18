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https://sputnikarabic.ae/20231018/حلب-تنكيس-العلم-الوطني-السوري-حدادا-على-ضحايا-مجزرة-مستشفى-المعمداني-1082165283.html
حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني
حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني
نكست محافظة حلب العلم الوطني السوري في جميع أنحاء المدينة حدادا على أرواح ضحايا المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في قطاع غزة، في... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T14:39+0000
2023-10-18T14:44+0000
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ورصدت "سبوتنيك" تنكيس الأعلام الوطنية السورية في أبرز ساحات حلب الرئيسية، بينها ساحة "سعد الله الجابري" التي تتوسط المدينة، ومنطقة حلب الجديدة (دوار الموت).وأعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية في بيان لها "الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18-10-2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجرام الصهيونية الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطاع غزة في فلسطين الشقيقة، يوم أمس".وقررت الحكومة "تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة الأيام الثلاثة القادمة".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, фото, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, фото, تقارير سبوتنيك, حصري

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

14:39 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 14:44 GMT 18.10.2023)
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حصري
نكست محافظة حلب العلم الوطني السوري في جميع أنحاء المدينة حدادا على أرواح ضحايا المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في قطاع غزة، في فلسطين المحتلة.
ورصدت "سبوتنيك" تنكيس الأعلام الوطنية السورية في أبرز ساحات حلب الرئيسية، بينها ساحة "سعد الله الجابري" التي تتوسط المدينة، ومنطقة حلب الجديدة (دوار الموت).
وأعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية في بيان لها "الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18-10-2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجرام الصهيونية الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطاع غزة في فلسطين الشقيقة، يوم أمس".
© Sputnik . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

© Sputnik . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

© Sputnik . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Sahib Omraia

حلب... تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني

وقررت الحكومة "تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة الأيام الثلاثة القادمة".
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