https://sputnikarabic.ae/20231018/حماس-ترد-على-مزاعم-إسرائيل-وتحملها-مسؤولية-مجزرة-المعمداني-1082140162.html

"حماس" ترد على مزاعم إسرائيل وتحملها مسؤولية "مجزرة المعمداني"

"حماس" ترد على مزاعم إسرائيل وتحملها مسؤولية "مجزرة المعمداني"

ردت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على "مزاعم إسرائيل حول قصف المستشفى المعمداني، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني"، مشيرة إلى أن "الاحتلال قدم أكثر... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T08:58+0000

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وذكرت "حماس"، في بيان لها، أن "قنبلة مجزرة المعمداني تزن 925 كجم منها 429 وزن المادة المتفجرة"، مضيفا أن هذه القنبلة يمكن لها قتل كل ما هو محيط ضمن دائرة بقطر 800 متر.وأكدت أن "الاحتلال المسؤول المباشر عن مجزرة المعمداني"، لافتة إلى أن القوة النارية في مجزرة المعمداني أمريكية لا يملكها إلا الاحتلال.وأفادت حركة حماس بأن "الاحتلال هدد بقصف مستشفى المعمداني مع 22 مستشفى ومركز طبي آخر في قطاع غزة"، مشيرا إلى مقتل أكثر من 25 طبيبا مع عائلاتهم في مجزرة المعمداني.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سباق، إن بلاده "ليست مسؤولة عن ارتكاب مجزرة قصف مستشفى المعمداني".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "أكثر من 500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231018/الجهاد-الإسلامي-في-فلسطين-تصدر-بيانا-للرد-على-اتهامها-بقصف-مستشفى-العمداني-1082138930.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/الجامعة-العربية-تنكس-الأعلام-لمدة-3-أيام-حدادا-على-ضحايا-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082137453.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي