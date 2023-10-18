https://sputnikarabic.ae/20231018/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-حماس-تقاتل-كالحيوانات-ونحن-نقاتل-كي-نبقى-بشرا-1082171107.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: "حماس" تقاتل كالحيوانات ونحن نقاتل كي نبقى بشرا

رئيس الأركان الإسرائيلي: "حماس" تقاتل كالحيوانات ونحن نقاتل كي نبقى بشرا

وصف رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، حركة "حماس" الفلسطينية بـ"الحيوانات"، في معرض حديثه عن الحرب الدائرة على... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T18:03+0000

2023-10-18T18:03+0000

2023-10-18T18:03+0000

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ونقلت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال هرتسي هاليفي أن "قوات وعناصر الجيش الإسرائيلي تقاتل كي تبقى بشرا، في حين يقاتل الطرف الآخر (ويقصد حماس والفصائل الفلسطينية) كالحيوانات".وجاءت تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي خلال زيارته لقاعدة "تل نوف" العسكرية، حيث طالب خلالها الضباط والجنود، القتال بإصرار وقوة، بدعوى "بقائهم بشرا"، مضيفا أن الحرب الدائرة على قطاع غزة لن تكون قصيرة، وأنه من الممكن إطالة أمد الحرب في حال لزم الأمر ذلك على الجيش الإسرائيلي.وفي السياق نفسه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه لا يمكن تقديم المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، ما لم يطلق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس.ونشر إيتمار بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، شدد من خلالها على أن "هناك رهائن مختطفين من النساء والأطفال والشيوخ لدى حركة حماس التي وصفها بـ"الكيان النازي".وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه لا يمكن إدخال أي مساعدات إنسانية أو إغاثية إلى قطاع غزة ما لم يفرج عن الأسرى والرهائن التي تحتجزهم حماس.ويشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، حيث قصف الجيش الإسرائيلي، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى