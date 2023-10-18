https://sputnikarabic.ae/20231018/روسيا-تبلغ-الأمم-المتحدة-بشأن-إرسال-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-1082169650.html
روسيا تبلغ الأمم المتحدة بشأن إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة
روسيا تبلغ الأمم المتحدة بشأن إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع المنسق الخاص للأمم المتحدة للتسوية في الشرق الأوسط ثور وينيسلاند تفاقم الوضع في قطاع غزة، وأبلغ بوغدانوف... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T16:38+0000
2023-10-18T16:38+0000
2023-10-18T16:38+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081812029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf1df1b186ef0fb585e520bc649a4685.jpg
وقالت الخارجية عقب الاجتماع بين بوغدانوف ووينيسلاند في قطر: "تم إبلاغ المنسق الخاص للأمم المتحدة أن روسيا ترسل إمدادات إنسانية إلى سكان غزة عبر مدينة العريش المصرية، والتي من الضروري من أجل إيصالها إلى الفلسطينيين المحتاجين وقف القصف الإسرائيلي وفتح معبر رفح. يجب ضمان نفس الظروف من أجل الإجلاء السريع للمواطنين الروس وغيرهم من الأجانب من أراضي القطاع".وناقش الدبلوماسيون خلال اللقاء بشكل مفصل تدهور الأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة وما حوله.وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لحل القضايا الإنسانية، وفي المقام الأول تقديم المساعدة الطارئة للسكان المتضررين في غزة وإطلاق سراح الرهائن".
https://sputnikarabic.ae/20231018/الصين-تعرب-عن-صدمتها-إزاء-فشل-مجلس-الأمن-في-تبني-مشروع-قرار-برازيلي-بشأن-غزة-1082168110.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081812029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f4fba5624bad8982d6a363803d95b4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, روسيا
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, روسيا
روسيا تبلغ الأمم المتحدة بشأن إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة
تابعنا عبر
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع المنسق الخاص للأمم المتحدة للتسوية في الشرق الأوسط ثور وينيسلاند تفاقم الوضع في قطاع غزة، وأبلغ بوغدانوف بإرسال موسكو إمدادات إنسانية إلى سكان غزة وعن المشاكل في إيصال المساعدات الإنسانية، بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية.
وقالت الخارجية عقب الاجتماع بين بوغدانوف ووينيسلاند في قطر: "تم إبلاغ المنسق الخاص للأمم المتحدة أن روسيا ترسل إمدادات إنسانية إلى سكان غزة عبر مدينة العريش المصرية، والتي من الضروري من أجل إيصالها إلى الفلسطينيين المحتاجين وقف القصف الإسرائيلي وفتح معبر رفح. يجب ضمان نفس الظروف من أجل الإجلاء السريع للمواطنين الروس وغيرهم من الأجانب من أراضي القطاع".
وناقش الدبلوماسيون خلال اللقاء بشكل مفصل تدهور الأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة وما حوله.
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لحل القضايا الإنسانية، وفي المقام الأول تقديم المساعدة الطارئة للسكان المتضررين في غزة وإطلاق سراح الرهائن".