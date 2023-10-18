https://sputnikarabic.ae/20231018/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-فتح-ممرات-إنسانية-في-أسرع-وقت-ممكن-1082170953.html
روسيا تدعو إسرائيل إلى فتح ممرات إنسانية في أسرع وقت ممكن
روسيا تدعو إسرائيل إلى فتح ممرات إنسانية في أسرع وقت ممكن
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن روسيا تدعو إسرائيل إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية على... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T17:55+0000
2023-10-18T17:55+0000
2023-10-18T17:56+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082125616_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3e9c849b2e78ceeb8459aafb30d4340.jpg
وقال نيبينزيا: "ندعو الجانب الإسرائيلي إلى إعطاء الأولوية للقانون الإنساني الدولي، الذي يركز على حياة المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الحيوية والطبية المتواضعة في البداية".وأضاف: "يجب توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور. وندعو إلى وقف سريع لإطلاق النار وفتح ممرات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في القطاع الفلسطيني وخروج المدنيين، وإلى الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، بغض النظر عن مكان إقامتهم".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وبالمقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231018/روسيا-تبلغ-الأمم-المتحدة-بشأن-إرسال-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-1082169650.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082125616_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dda43ae728b2a412218c8856fe712f81.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا تدعو إسرائيل إلى فتح ممرات إنسانية في أسرع وقت ممكن
17:55 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 17:56 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن روسيا تدعو إسرائيل إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور، وهناك حاجة إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في أقرب وقت ممكن.
وقال نيبينزيا: "ندعو الجانب الإسرائيلي إلى إعطاء الأولوية للقانون الإنساني الدولي، الذي يركز على حياة المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الحيوية والطبية المتواضعة في البداية".
وأضاف: "يجب توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور. وندعو إلى وقف سريع لإطلاق النار وفتح ممرات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في القطاع الفلسطيني وخروج المدنيين، وإلى الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، بغض النظر عن مكان إقامتهم".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وبالمقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.