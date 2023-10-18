https://sputnikarabic.ae/20231018/شولتس-شعرت-بالرعب-من-صور-الانفجار-في-مستشفى-غزة-ويجب-إجراء-تحقيق-شامل-1082138735.html
شولتس: شعرت بالرعب من صور الانفجار في مستشفى غزة ويجب إجراء تحقيق شامل
شولتس: شعرت بالرعب من صور الانفجار في مستشفى غزة ويجب إجراء تحقيق شامل
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إنه شعر "بالرعب" من صور الانفجار في مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى إلى مقتل المئات، داعيا إلى إجراء تحقيق... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
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وكتب شولتس على موقع "إكس": "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا".يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي تعرض له مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء.وكان المستشفى يأوي المئات من العائلات التي لجأت إليه باعتباره مكانا آمنا من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة كان يأوي نازحين فلسطينيين بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20231018/لقطات-مروعة-لأطلال-مستشفى-المعمداني-في-غزة-فيديو-1082137092.html
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أخبار ألمانيا, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
شولتس: شعرت بالرعب من صور الانفجار في مستشفى غزة ويجب إجراء تحقيق شامل
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إنه شعر "بالرعب" من صور الانفجار في مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى إلى مقتل المئات، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث.
وكتب شولتس
على موقع "إكس": "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا".
يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي تعرض له مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء.
وكان المستشفى يأوي المئات من العائلات التي لجأت إليه باعتباره مكانا آمنا من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.
ونقلت
وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة كان يأوي نازحين فلسطينيين بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".