عربي
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/صحيفة-أحدث-راجمة-روسية-توسوتشكا-تسبب-الذعر-للعدو-فيديو-1082163148.html
صحيفة: أحدث راجمة روسية "توسوتشكا" تسبب الذعر للعدو... فيديو
صحيفة: أحدث راجمة روسية "توسوتشكا" تسبب الذعر للعدو... فيديو
حصلت القوات الروسية في المنطقة العسكرية الخاصة على أحدث نظام قاذف اللهب توس-2 "توسوتشكا" وتستخدمه بنجاح. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T14:33+0000
2023-10-18T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077535940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73ba6e1f5a95aa0ebead8a51d8b9454e.jpg
نشرت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لطاقم إحدى وحدات قاذف اللهب التابعة للدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في المنطقة العسكرية المركزية يوم أمس الثلاثاء.دمرت منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "توسوتشكا" تجمعًا لمشاة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة محصنة.يوجد لدى الجيش الروسي ثلاثة أنواع من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة توس-1 "بوراتينو" وتوس-1أ "سولنتسبيك" وتوس-2 "توسوتشكا". وهي تقليديًا جزء من قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي وهي مخصصة للدعم الناري للمشاة والدبابات وتدمير مواقع إطلاق النار المفتوحة والمغلقة، وكذلك لتعطيل المعدات المدرعة الخفيفة ومركبات العدو.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أنه من الغريب أنه لا توجد نظائر لهذه الأنظمة في العالم حتى الآن، على الرغم من أنه لا أحد يشك في فعاليتها القتالية. تم تطوير أول نظام قاذف لهب ثقيل يسمى "بوراتينو" في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية من عام 1971 إلى عام 1979 في أومسك، في مكتب تصميم هندسة النقل. وفي عام 1980، نجح "توس-1" في اجتياز اختبارات الحكومة وتمت التوصية باعتماده. تم بناء كل من "توس-1" و"توس-1أ" على قاعدة دبابة "تي-72" المجنزرة. تمتلك "بوراتينو" قاذفة تحتوي على 30 أنبوب توجيه. وفي "سولنتبيك" تم تقليل عدد الأنابيب من 30 إلى 24، لكن حماية الدروع زادت بشكل كبير."توسوتشكا" هي مركبة حديثة للغاية ومثبتة على هيكل المركبة المدرعة "أورال" الصالحة لجميع التضاريس. وتمتلك قاعدة عجلات تجعلها من الممكن زيادة حركة نظام قاذف اللهب بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية في ظروف القتال. لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه يتم إطلاق النار من أنظمة قاذف اللهب الثقيلة من مسافة قريبة، من مسافة عدة كيلومترات. ولذلك، فإن التنقل والتمويه لهما أهمية حيوية لهذه الأنظمة.تحتوي "توس-2" على 18 أنبوب توجيه، وتبلغ كتلة قاذفة اللهب 20 طناً، وكتلة "سولنتسبيك" تبلغ أكثر من 40 طناً. لا تحتاج "توس-2" إلى آلات النقل والشحن، لأنها مزودة برافعة مناورة. تتمتع "توسوتشكا" بحماية إلكترونية ضد الأسلحة عالية الدقة، ونظام التحكم في إطلاق النار آلي بالكامل، مما يزيد من دقة إطلاق النار.يمكن لراجمة "توسوتشكا" أن تدمر ثمانية عشر صاروخًا حراريا على مساحة ستة هكتارات، وتسمح قاعدة العجلات بتغيير موضعها بسرعة.يستخدم نظام قاذف اللهب الجديد أيضًا ذخيرة جديدة ذات قوة متزايدة. لم يتجاوز مدى طيران صواريخ "بوراتينو" أربعة كيلومترات ونصف، و"سولنتسيبيك" - ستة، لكن "توسوشكا" ترسلها إلى مدى يصل إلى 10 كيلومترات. حسب بعض التقارير، يصل إلى 15، وهذا أمر مهم بشكل أساسي. فإذا أحرقت "سولنتسيبيك" بصواريخها الـ 24 مساحة أربعة هكتارات، فإن 18 صاروخا من "توسوشكا" تدمر كل شيء على مساحة ستة هكتارات.تستخدم أنظمة قاذف اللهب الثقيلة الذخيرة الحرارية. مبدأ عملها بسيط للغاية، حيث يحتوي الرأس الحربي للصاروخ على مادتين منفصلتين - خليط قابل للاشتعال وصمام. وعندما يضرب الهدف، يتم رش الخليط القابل للاشتعال على شكل سحابة من الهباء الجوي. يخترق الخليط حرفيًا جميع الشقوق. بعد الانفجار، تنشأ سحابة نارية ضخمة وانفجار قوي، مما يخلق ضغطًا زائدًا على مساحة كبيرة. في بعض الأحيان تسمى الذخيرة الحرارية بالفراغ، لسبب أنه بعد الانفجار، يحترق كل الأكسجين الموجود في البيئة في ثوانٍ حرفيًا.إذا اكتشف العدو بطريقة ما أن أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة تتحرك نحو خط النار، يدب الذعر في صفوفه. لا أحد يريد أن يجد نفسه وسط سحابة حارة. والتأثير النفسي لـ "بينوكيو" و"سولنتسيبيك" و"توسوتشيك" على العدو لا يقل قوة عن قوتها القتالية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077535940_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c9d4c19a207f8336d84515560fb1b8e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

صحيفة: أحدث راجمة روسية "توسوتشكا" تسبب الذعر للعدو... فيديو

14:33 GMT 18.10.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
حصلت القوات الروسية في المنطقة العسكرية الخاصة على أحدث نظام قاذف اللهب توس-2 "توسوتشكا" وتستخدمه بنجاح.
نشرت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لطاقم إحدى وحدات قاذف اللهب التابعة للدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في المنطقة العسكرية المركزية يوم أمس الثلاثاء.
دمرت منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "توسوتشكا" تجمعًا لمشاة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة محصنة.
يوجد لدى الجيش الروسي ثلاثة أنواع من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة توس-1 "بوراتينو" وتوس-1أ "سولنتسبيك" وتوس-2 "توسوتشكا". وهي تقليديًا جزء من قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي وهي مخصصة للدعم الناري للمشاة والدبابات وتدمير مواقع إطلاق النار المفتوحة والمغلقة، وكذلك لتعطيل المعدات المدرعة الخفيفة ومركبات العدو.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أنه من الغريب أنه لا توجد نظائر لهذه الأنظمة في العالم حتى الآن، على الرغم من أنه لا أحد يشك في فعاليتها القتالية. تم تطوير أول نظام قاذف لهب ثقيل يسمى "بوراتينو" في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية من عام 1971 إلى عام 1979 في أومسك، في مكتب تصميم هندسة النقل. وفي عام 1980، نجح "توس-1" في اجتياز اختبارات الحكومة وتمت التوصية باعتماده.
تم بناء كل من "توس-1" و"توس-1أ" على قاعدة دبابة "تي-72" المجنزرة. تمتلك "بوراتينو" قاذفة تحتوي على 30 أنبوب توجيه. وفي "سولنتبيك" تم تقليل عدد الأنابيب من 30 إلى 24، لكن حماية الدروع زادت بشكل كبير.
"توسوتشكا" هي مركبة حديثة للغاية ومثبتة على هيكل المركبة المدرعة "أورال" الصالحة لجميع التضاريس. وتمتلك قاعدة عجلات تجعلها من الممكن زيادة حركة نظام قاذف اللهب بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية في ظروف القتال. لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه يتم إطلاق النار من أنظمة قاذف اللهب الثقيلة من مسافة قريبة، من مسافة عدة كيلومترات. ولذلك، فإن التنقل والتمويه لهما أهمية حيوية لهذه الأنظمة.
تحتوي "توس-2" على 18 أنبوب توجيه، وتبلغ كتلة قاذفة اللهب 20 طناً، وكتلة "سولنتسبيك" تبلغ أكثر من 40 طناً. لا تحتاج "توس-2" إلى آلات النقل والشحن، لأنها مزودة برافعة مناورة. تتمتع "توسوتشكا" بحماية إلكترونية ضد الأسلحة عالية الدقة، ونظام التحكم في إطلاق النار آلي بالكامل، مما يزيد من دقة إطلاق النار.
يمكن لراجمة "توسوتشكا" أن تدمر ثمانية عشر صاروخًا حراريا على مساحة ستة هكتارات، وتسمح قاعدة العجلات بتغيير موضعها بسرعة.
يستخدم نظام قاذف اللهب الجديد أيضًا ذخيرة جديدة ذات قوة متزايدة. لم يتجاوز مدى طيران صواريخ "بوراتينو" أربعة كيلومترات ونصف، و"سولنتسيبيك" - ستة، لكن "توسوشكا" ترسلها إلى مدى يصل إلى 10 كيلومترات. حسب بعض التقارير، يصل إلى 15، وهذا أمر مهم بشكل أساسي. فإذا أحرقت "سولنتسيبيك" بصواريخها الـ 24 مساحة أربعة هكتارات، فإن 18 صاروخا من "توسوشكا" تدمر كل شيء على مساحة ستة هكتارات.
تستخدم أنظمة قاذف اللهب الثقيلة الذخيرة الحرارية. مبدأ عملها بسيط للغاية، حيث يحتوي الرأس الحربي للصاروخ على مادتين منفصلتين - خليط قابل للاشتعال وصمام. وعندما يضرب الهدف، يتم رش الخليط القابل للاشتعال على شكل سحابة من الهباء الجوي. يخترق الخليط حرفيًا جميع الشقوق. بعد الانفجار، تنشأ سحابة نارية ضخمة وانفجار قوي، مما يخلق ضغطًا زائدًا على مساحة كبيرة. في بعض الأحيان تسمى الذخيرة الحرارية بالفراغ، لسبب أنه بعد الانفجار، يحترق كل الأكسجين الموجود في البيئة في ثوانٍ حرفيًا.
إذا اكتشف العدو بطريقة ما أن أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة تتحرك نحو خط النار، يدب الذعر في صفوفه. لا أحد يريد أن يجد نفسه وسط سحابة حارة. والتأثير النفسي لـ "بينوكيو" و"سولنتسيبيك" و"توسوتشيك" على العدو لا يقل قوة عن قوتها القتالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قصف مستشفى المعمداني وإلغاء زيارة بايدن للأردن... صور وفيديو09:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 19:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала