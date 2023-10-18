https://sputnikarabic.ae/20231018/صحيفة-أحدث-راجمة-روسية-توسوتشكا-تسبب-الذعر-للعدو-فيديو-1082163148.html

صحيفة: أحدث راجمة روسية "توسوتشكا" تسبب الذعر للعدو... فيديو

صحيفة: أحدث راجمة روسية "توسوتشكا" تسبب الذعر للعدو... فيديو

حصلت القوات الروسية في المنطقة العسكرية الخاصة على أحدث نظام قاذف اللهب توس-2 "توسوتشكا" وتستخدمه بنجاح. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T14:33+0000

2023-10-18T14:33+0000

2023-10-18T14:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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نشرت وزارة الدفاع الروسية العمل القتالي لطاقم إحدى وحدات قاذف اللهب التابعة للدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في المنطقة العسكرية المركزية يوم أمس الثلاثاء.دمرت منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "توسوتشكا" تجمعًا لمشاة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة محصنة.يوجد لدى الجيش الروسي ثلاثة أنواع من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة توس-1 "بوراتينو" وتوس-1أ "سولنتسبيك" وتوس-2 "توسوتشكا". وهي تقليديًا جزء من قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي وهي مخصصة للدعم الناري للمشاة والدبابات وتدمير مواقع إطلاق النار المفتوحة والمغلقة، وكذلك لتعطيل المعدات المدرعة الخفيفة ومركبات العدو.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أنه من الغريب أنه لا توجد نظائر لهذه الأنظمة في العالم حتى الآن، على الرغم من أنه لا أحد يشك في فعاليتها القتالية. تم تطوير أول نظام قاذف لهب ثقيل يسمى "بوراتينو" في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية من عام 1971 إلى عام 1979 في أومسك، في مكتب تصميم هندسة النقل. وفي عام 1980، نجح "توس-1" في اجتياز اختبارات الحكومة وتمت التوصية باعتماده. تم بناء كل من "توس-1" و"توس-1أ" على قاعدة دبابة "تي-72" المجنزرة. تمتلك "بوراتينو" قاذفة تحتوي على 30 أنبوب توجيه. وفي "سولنتبيك" تم تقليل عدد الأنابيب من 30 إلى 24، لكن حماية الدروع زادت بشكل كبير."توسوتشكا" هي مركبة حديثة للغاية ومثبتة على هيكل المركبة المدرعة "أورال" الصالحة لجميع التضاريس. وتمتلك قاعدة عجلات تجعلها من الممكن زيادة حركة نظام قاذف اللهب بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية في ظروف القتال. لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه يتم إطلاق النار من أنظمة قاذف اللهب الثقيلة من مسافة قريبة، من مسافة عدة كيلومترات. ولذلك، فإن التنقل والتمويه لهما أهمية حيوية لهذه الأنظمة.تحتوي "توس-2" على 18 أنبوب توجيه، وتبلغ كتلة قاذفة اللهب 20 طناً، وكتلة "سولنتسبيك" تبلغ أكثر من 40 طناً. لا تحتاج "توس-2" إلى آلات النقل والشحن، لأنها مزودة برافعة مناورة. تتمتع "توسوتشكا" بحماية إلكترونية ضد الأسلحة عالية الدقة، ونظام التحكم في إطلاق النار آلي بالكامل، مما يزيد من دقة إطلاق النار.يمكن لراجمة "توسوتشكا" أن تدمر ثمانية عشر صاروخًا حراريا على مساحة ستة هكتارات، وتسمح قاعدة العجلات بتغيير موضعها بسرعة.يستخدم نظام قاذف اللهب الجديد أيضًا ذخيرة جديدة ذات قوة متزايدة. لم يتجاوز مدى طيران صواريخ "بوراتينو" أربعة كيلومترات ونصف، و"سولنتسيبيك" - ستة، لكن "توسوشكا" ترسلها إلى مدى يصل إلى 10 كيلومترات. حسب بعض التقارير، يصل إلى 15، وهذا أمر مهم بشكل أساسي. فإذا أحرقت "سولنتسيبيك" بصواريخها الـ 24 مساحة أربعة هكتارات، فإن 18 صاروخا من "توسوشكا" تدمر كل شيء على مساحة ستة هكتارات.تستخدم أنظمة قاذف اللهب الثقيلة الذخيرة الحرارية. مبدأ عملها بسيط للغاية، حيث يحتوي الرأس الحربي للصاروخ على مادتين منفصلتين - خليط قابل للاشتعال وصمام. وعندما يضرب الهدف، يتم رش الخليط القابل للاشتعال على شكل سحابة من الهباء الجوي. يخترق الخليط حرفيًا جميع الشقوق. بعد الانفجار، تنشأ سحابة نارية ضخمة وانفجار قوي، مما يخلق ضغطًا زائدًا على مساحة كبيرة. في بعض الأحيان تسمى الذخيرة الحرارية بالفراغ، لسبب أنه بعد الانفجار، يحترق كل الأكسجين الموجود في البيئة في ثوانٍ حرفيًا.إذا اكتشف العدو بطريقة ما أن أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة تتحرك نحو خط النار، يدب الذعر في صفوفه. لا أحد يريد أن يجد نفسه وسط سحابة حارة. والتأثير النفسي لـ "بينوكيو" و"سولنتسيبيك" و"توسوتشيك" على العدو لا يقل قوة عن قوتها القتالية.

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