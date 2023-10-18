https://sputnikarabic.ae/20231018/طوفان-الأقصى-بن-غفير-إطلاق-سراح-الرهائن-مقابل-المساعدات-الإنسانية-1082169767.html

"طوفان الأقصى".. بن غفير: إطلاق سراح الرهائن مقابل المساعدات الإنسانية

"طوفان الأقصى".. بن غفير: إطلاق سراح الرهائن مقابل المساعدات الإنسانية

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن تقديم المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، ما لم يطلق سراح الرهائن الإسرائيليين... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T16:44+0000

2023-10-18T16:44+0000

2023-10-18T16:44+0000

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ونشر إيتمار بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، شدد من خلالها على أن "هناك رهائن مختطفين من النساء والأطفال والشيوخ لدى حركة حماس التي وصفها بـ"الكيان النازي".وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه لا يمكن إدخال أي مساعدات إنسانية أو إغاثية إلى قطاع غزة ما لم يفرج عن الأسرى والرهائن التي تحتجزهم حماس.وأمس الثلاثاء، قال إيتمار بن غفير، إن ما يحتاجه قطاع غزة، الآن، حتى يتم إطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس، هو "مئات الأطنان من المتفجرات" من سلاح الجو الإسرائيلي، وهو ما نشره في تغريدة جديدة على صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أكد من خلالها أنه طالما لم تطلق حركة حماس سراح الرهائن التي بحوزتها، فإن ما تحتاجه غزة في الوقت الراهن هو "مئات الأطنان من المتفجرات" عبر سلاح الجو الإسرائيلي.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، حيث قصف الجيش الإسرائيلي، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

https://sputnikarabic.ae/20231018/غانتس-الحرب-على-غزة-قد-تستغرق-عدة-أشهر-1082168342.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/بن-غفير-ما-يحتاجه-قطاع-غزة-هو-مئات-الأطنان-من-المتفجرات-وليس-غراما-واحدا-من-المساعدات-الإنسانية-1082124865.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس