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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20231018/عباس-زكي-إسرائيل-ترتكب-جرائم-حرب-في-غزة-يندى-لها-جبين-البشرية-1082161813.html
عباس زكي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة يندى لها جبين البشرية
عباس زكي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة يندى لها جبين البشرية
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T13:50+0000
2023-10-18T13:50+0000
راديو
بلا قيود
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عباس زكي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة يندى لها جبين البشرية
عباس زكي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة يندى لها جبين البشرية
الخارجية الروسية تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية المقررة في عمان بعد مجزرة المعمداني في غزة. ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي، أليف الصباغ في حديث لبرنامجنا:تأكيد واشنطن نقلها إلى كييف صواريخ "أتاكمز" الباليستية ذات الرؤوس الحربية العنقودية. حول الأبعاد والنتائج، تحدث لبرنامج "بلا قيود" الباحث في الصراع الدولي الأستاذ سمير راغب قائلا:روسيا والصين، رؤية واحدة لعالم جديد. ويقول الدكتور إبراهيم مطر، الباحث في العلاقات الدولية، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

عباس زكي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة يندى لها جبين البشرية

13:50 GMT 18.10.2023
راديو
عباس زكي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة يندى لها جبين البشرية
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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- سبوتنيك عربي
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الخارجية الروسية تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لحركة "فتح" عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:

"منذ أن بدأت الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت جرائم حرب يندى لها جبين البشرية، ليس فقط انفعالا، وإنما تعبيرا عن العجز، لأنهم لا يستطيعون مواجهة أي هدف عسكري، بل يستطيعون استهداف الأطفال والنساء حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 3000 شخص، وألاف الجرحى، وأعلنوا علانية أنه لا حصانة لأي مؤسسة مدنية فلسطينية وهذا الأمر هو قمة الإجرام".

الأردن يعلن إلغاء القمة الرباعية المقررة في عمان بعد مجزرة المعمداني في غزة. ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي، أليف الصباغ في حديث لبرنامجنا:

"واشنطن لم تفقد لغاية الآن مكانتها كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط، ولكنها تخشى من فقدان هذه المكانة، ولهذا تريد أن تزيل المقاومة الفلسطينية بالدرجة الأولى، خاصة بعد تعزيز علاقاتها مع إيران وحزب الله، وتحاول واشنطن الضغط على الدول العربية لتطبع مع إسرائيل بدون أي تردد، تحت شعار: إسرائيل هي البديل لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط".

تأكيد واشنطن نقلها إلى كييف صواريخ "أتاكمز" الباليستية ذات الرؤوس الحربية العنقودية. حول الأبعاد والنتائج، تحدث لبرنامج "بلا قيود" الباحث في الصراع الدولي الأستاذ سمير راغب قائلا:

"هذا السلاح سيؤثر على قدرة الوصول إلى أهداف عالية القيمة بدقة عالية، لكن فيما يتعلق بالاشتباكات البرية فلن يحسّن من أداء القوات الأوكرانية. هذا السلاح سيُستخدم ضد مستودعات الذخيرة، ضد محطات سكك حديد، ضد مراكز القيادة، ضد أهداف في شبه جزيرة القرم. لا بد للطيران الروسي أن يتعامل مع المنصّات الأرضية كما يتعامل مع التهديدات الجوية. التوتر الاقتصادي في أوروبا لن يستطيع أن يوقف القرار السياسي القادم من التَبَعية لأمريكا".

روسيا والصين، رؤية واحدة لعالم جديد. ويقول الدكتور إبراهيم مطر، الباحث في العلاقات الدولية، في حديث لبرنامجنا:
"السياسة الصينية الروسية هي سياسة براغماتية، قائمة على احترام مصالح كل الدول، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، ولهذا تحظى هاتين الدولتين بتأييد من معظم الدول في العالم، وهما ترسيان أساسا صلبا لقيام عالم متعدد الأقطاب".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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