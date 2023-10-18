https://sputnikarabic.ae/20231018/غانتس-الحرب-على-غزة-قد-تستغرق-عدة-أشهر-1082168342.html
غانتس: الحرب على غزة قد تستغرق عدة أشهر
غانتس: الحرب على غزة قد تستغرق عدة أشهر
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة قد تستغرق أشهرا. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T15:48+0000
2023-10-18T15:48+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غانتس رئيس حزب "معسكر الدولة"، أن الحرب في جنوب البلاد وشمالها إذا كانت ضرورية فإنها قد تستغرق أشهرا طويلة.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تصريحات بيني غانتس، عضو مجلس وزراء الحرب على غزة "كابنييت الحرب على غزة"، خلال مشاركته في جنازة رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة شعار هنيغيف، الذي قتل خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من الشهر الجاري.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق على أن بلاده في حالة حرب من أجل وطن للجميع، وأنها قد تستغرق وقتا طويلا، سواء في الشمال أو الجنوب إذا تطلب الأمر ذلك، وبعدها يستغرق البناء سنوات طويلة أيضا، وأن إسرائيل لن تنتصر إلا عندما يكتمل هذا البناء.ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20231018/مسؤول-في-حماس-الانتقام-من-المدنيين-سمة-الجيوش-المأزومة-والمهزومة-1082161119.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
غانتس: الحرب على غزة قد تستغرق عدة أشهر
15:48 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 16:02 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة قد تستغرق أشهرا.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غانتس رئيس حزب "معسكر الدولة"، أن الحرب في جنوب البلاد وشمالها إذا كانت ضرورية فإنها قد تستغرق أشهرا طويلة.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تصريحات بيني غانتس، عضو مجلس وزراء الحرب على غزة "كابنييت الحرب على غزة"
، خلال مشاركته في جنازة رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة شعار هنيغيف، الذي قتل خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من الشهر الجاري.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق على أن بلاده في حالة حرب من أجل وطن للجميع، وأنها قد تستغرق وقتا طويلا، سواء في الشمال أو الجنوب إذا تطلب الأمر ذلك، وبعدها يستغرق البناء سنوات طويلة أيضا، وأن إسرائيل لن تنتصر إلا عندما يكتمل هذا البناء.
ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"
الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.