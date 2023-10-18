عربي
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/غراد-الروسية-تحرق-مركبة-مدرعة-ألمانية-وزنها-54-طنا-فيديو-1082167548.html
"غراد" الروسية تحرق مركبة مدرعة ألمانية وزنها 54 طنا... فيديو
"غراد" الروسية تحرق مركبة مدرعة ألمانية وزنها 54 طنا... فيديو
يواصل الجنود الروس حرق المركبات المدرعة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T15:19+0000
2023-10-18T15:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778201_0:9:1307:744_1920x0_80_0_0_8c09950827939d8bd96370018323cb3a.jpg
بعد تدمير مركبات "ليوبارد 2" وتعديلاتها "أ4" و"أ6"، ومركبات المشاة القتالية "ماردر 1أ3"، جاء دور مركبة الإصلاح وإخلاء المدرعات الثقيلة "بيرجيبانزير 3".وبحسب ما ورد، تم تدمير أحد هذه الجرارات أخيرا في اتجاه زابوروجيه. وبمساعدتها، كانت القوات الأوكرانية تحاول إخراج دبابة "تي-64بي في" التي سقطت في حفرة. إلا أن أجهزة الاستطلاع الروسية اكتشف هذا الهدف ومن ثم أطلق عليه صاروخ غراد. ونتيجة لذلك، تم إصابة المركبة واحترقت بالكامل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في المجموع، وفقا لبعض المصادر، تم نقل وحدتين فقط من "بيرجيبانزير 3" إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وهي مصممة لسحب الأشياء التي يصل وزنها إلى 61000 كغ. وفي الوقت نفسه يصل وزنها إلى 54300 كغ. قوة المحرك -1500 حصان السرعة القصوى على الطريق السريع هي 68 كم/ساعة. وهي مزودة بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم مع 2500 طلقة. الطاقم - ثلاثة أشخاص.العيب الكبير هو الدرع الرقيق نسبيًا، والذي يحمي فقط من قذائف المدفع الأوتوماتيكي عيار 20 ملم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778201_198:0:1254:792_1920x0_80_0_0_0f18dfb022eab407558fef0bce92f379.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"غراد" الروسية تحرق مركبة مدرعة ألمانية وزنها 54 طنا... فيديو

15:19 GMT 18.10.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قاذفة الصواريخ المتعددة "غراد" التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
يواصل الجنود الروس حرق المركبات المدرعة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا.
بعد تدمير مركبات "ليوبارد 2" وتعديلاتها "أ4" و"أ6"، ومركبات المشاة القتالية "ماردر 1أ3"، جاء دور مركبة الإصلاح وإخلاء المدرعات الثقيلة "بيرجيبانزير 3".
وبحسب ما ورد، تم تدمير أحد هذه الجرارات أخيرا في اتجاه زابوروجيه. وبمساعدتها، كانت القوات الأوكرانية تحاول إخراج دبابة "تي-64بي في" التي سقطت في حفرة. إلا أن أجهزة الاستطلاع الروسية اكتشف هذا الهدف ومن ثم أطلق عليه صاروخ غراد. ونتيجة لذلك، تم إصابة المركبة واحترقت بالكامل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في المجموع، وفقا لبعض المصادر، تم نقل وحدتين فقط من "بيرجيبانزير 3" إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وهي مصممة لسحب الأشياء التي يصل وزنها إلى 61000 كغ. وفي الوقت نفسه يصل وزنها إلى 54300 كغ. قوة المحرك -1500 حصان السرعة القصوى على الطريق السريع هي 68 كم/ساعة. وهي مزودة بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم مع 2500 طلقة. الطاقم - ثلاثة أشخاص.
العيب الكبير هو الدرع الرقيق نسبيًا، والذي يحمي فقط من قذائف المدفع الأوتوماتيكي عيار 20 ملم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قصف مستشفى المعمداني وإلغاء زيارة بايدن للأردن... صور وفيديو09:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 19:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала