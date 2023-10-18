https://sputnikarabic.ae/20231018/غراد-الروسية-تحرق-مركبة-مدرعة-ألمانية-وزنها-54-طنا-فيديو-1082167548.html
"غراد" الروسية تحرق مركبة مدرعة ألمانية وزنها 54 طنا... فيديو
"غراد" الروسية تحرق مركبة مدرعة ألمانية وزنها 54 طنا... فيديو
يواصل الجنود الروس حرق المركبات المدرعة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T15:19+0000
2023-10-18T15:19+0000
2023-10-18T15:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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بعد تدمير مركبات "ليوبارد 2" وتعديلاتها "أ4" و"أ6"، ومركبات المشاة القتالية "ماردر 1أ3"، جاء دور مركبة الإصلاح وإخلاء المدرعات الثقيلة "بيرجيبانزير 3".وبحسب ما ورد، تم تدمير أحد هذه الجرارات أخيرا في اتجاه زابوروجيه. وبمساعدتها، كانت القوات الأوكرانية تحاول إخراج دبابة "تي-64بي في" التي سقطت في حفرة. إلا أن أجهزة الاستطلاع الروسية اكتشف هذا الهدف ومن ثم أطلق عليه صاروخ غراد. ونتيجة لذلك، تم إصابة المركبة واحترقت بالكامل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في المجموع، وفقا لبعض المصادر، تم نقل وحدتين فقط من "بيرجيبانزير 3" إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وهي مصممة لسحب الأشياء التي يصل وزنها إلى 61000 كغ. وفي الوقت نفسه يصل وزنها إلى 54300 كغ. قوة المحرك -1500 حصان السرعة القصوى على الطريق السريع هي 68 كم/ساعة. وهي مزودة بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم مع 2500 طلقة. الطاقم - ثلاثة أشخاص.العيب الكبير هو الدرع الرقيق نسبيًا، والذي يحمي فقط من قذائف المدفع الأوتوماتيكي عيار 20 ملم.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778201_198:0:1254:792_1920x0_80_0_0_0f18dfb022eab407558fef0bce92f379.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"غراد" الروسية تحرق مركبة مدرعة ألمانية وزنها 54 طنا... فيديو
تابعنا عبر
يواصل الجنود الروس حرق المركبات المدرعة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا.
بعد تدمير مركبات "ليوبارد 2" وتعديلاتها "أ4" و"أ6"، ومركبات المشاة القتالية "ماردر 1أ3"، جاء دور مركبة الإصلاح وإخلاء المدرعات الثقيلة "بيرجيبانزير 3".
وبحسب ما ورد، تم تدمير أحد هذه الجرارات أخيرا في اتجاه زابوروجيه. وبمساعدتها، كانت القوات الأوكرانية تحاول إخراج دبابة "تي-64بي في" التي سقطت في حفرة. إلا أن أجهزة الاستطلاع الروسية اكتشف هذا الهدف ومن ثم أطلق عليه صاروخ غراد. ونتيجة لذلك، تم إصابة المركبة واحترقت بالكامل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في المجموع، وفقا لبعض المصادر
، تم نقل وحدتين فقط من "بيرجيبانزير 3" إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وهي مصممة لسحب الأشياء التي يصل وزنها إلى 61000 كغ. وفي الوقت نفسه يصل وزنها إلى 54300 كغ. قوة المحرك -1500 حصان السرعة القصوى على الطريق السريع هي 68 كم/ساعة. وهي مزودة بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم مع 2500 طلقة. الطاقم - ثلاثة أشخاص.
العيب الكبير هو الدرع الرقيق نسبيًا، والذي يحمي فقط من قذائف المدفع الأوتوماتيكي عيار 20 ملم.