https://sputnikarabic.ae/20231018/قنابل-المخابئإسرائيل-تستخدم-قنبلة-بوزن-2500--كيلوغرام-في-قصف-غزة-1082160207.html

"قنابل المخابئ"...إسرائيل تستخدم قنبلة بوزن 2500 كيلوغرام في قصف غزة

"قنابل المخابئ"...إسرائيل تستخدم قنبلة بوزن 2500 كيلوغرام في قصف غزة

أشارت العديد من التقارير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في قطاع غزة، لقنابل Bunker busters، والمعروفة بقوتها التدميرية ووزنها الكبير. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T13:23+0000

2023-10-18T13:23+0000

2023-10-18T13:24+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الجيش الأمريكي

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101393/19/1013931919_0:148:2001:1273_1920x0_80_0_0_184e4ce28495dc1241319c0775d7f6ed.jpg

يعود هذا النوع من القنابل للجيش الأمريكي، حيث عمل البنتاغون على مدى العقود الماضية على تطوير وإنتاج القنابل الجوية المصممة لتدمير أهداف العدو المحمية بشكل جيد والمحصنة.المستوى التكتيكيبدأ العمل على القنابل الحديثة الخارقة للتحصينات في منتصف الثمانينات، لتظهر بشكل سريع قنابل BLU-109/B، وهي قنبلة غير موجهة بوزن 900 كيلوغرام مخصصة للاستخدام من قبل المقاتلات التكتيكية و القاذفات.يغلف القذيفة جدار من الفولاذ بسماكة بوصة واحدة على الأقل، وتحتوي على 250 كيلوغرام من المتفجرات، وتكتسب القنبلة سرعة كبيرة لدى إسقاطها، كما ويمكنها اختراق 1.8 متر من الخرسانة المسلحة أو عدة أمتار من التربة.في التسعينات، تم تطوير القنبلة BLU-116/B على أساس منتج BLU-109/B. وتم إنشاء تغليف القذيفة بسبيكة أكثر متانة تعتمد على النيكل واليورانيوم المنضب، مع الحفاظ على نفس الكتلة وسمك الجدار، ليسمح ذلك للقذيفة باختراق ما يصل إلى 3.4 متر من الخرسانة المسلحة ويمكن استخدام النوع الجديد من الرؤوس الحربية على شكل قنبلة غير موجهة وذخيرة قابلة للتعديل.واستنادًا إلى القنبلة BLU-109/B، تم تصنيع القنبلة BLU-118/B. بجسم مماثل، ولكنها مجهزة برأس حربي حراري. بوزن يصل لـ 254 كيلوغراما لتضرب بشكل أكثر فعالية القوى العاملة والأشياء المختلفة داخل الهدف المحصن.وفي السنوات الأخيرة، تم استبدال قنابل BLU-109/B تدريجيًا بقنابل BLU-137/B الجديدة.حجم كبيراستخدمت القوات الامريكية في عملية "عاصفة الصحراء" قنبلة خارقة لم يستغرق تطويرها سوى بضعة أسابيع، ليتضح لاحقًا أنها قنبلة BLU-109/B، والتي لم تستطع ضرب أهداف العدو، ليأمر البنتاغون بشكل عاجل بتطوير قنابل جديدة تحمل اسم GBU-28.وصل وزن هذه القنابل لـ2270 كيلوغراما وحملت 286 كيلوغراما من المتفجرات، ليتم بعدها باقتراح تزويدها برأس صاروخ موجه بالليزر أو عبر الأقمار الصناعية، وفي الاختبارات، أظهر كلا الإصدارين من قنبلة GBU-28 القدرة على اختراق ما لا يقل عن 6.7 متر من الخرسانة المسلحة.ليتم استخدام قنابل GBU-28 بدرجة محدودة في العمليات العسكرية.منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يجري تطوير ذخيرة أكثر قوة مضادة للتحصينات، والتي حصلت لاحقًا على اسم GBU-57، ويصل صولها لـ 6,2 متر، بشحنة تزن 2.4 طن.ونظرا لحجمها الكبير فإنه لا يمكن استخدامها سوى من القاذفات البعيدة المدى، ليتم لاحقًا الإعلان عن قدرتها التدميرية على الاختراق لتصل لـ60 مترا ويتم توجيها بنظام تحديد المواقع GPS.تخضع قنبلة GBU-57 لعدة تعديلات وتطوير، هدفها زيادة معايير الاختراق ودقة الضربة وقوة الرأس الحربي.وبحسب تصريحات مختلفة، فإن القنابل الخارقة تقترب من ذروة قدراتها، لكن مستقبلها غير مؤكد.غير فعالةوصف الخبير العسكري، عمر المعربوني، في لقاء مع "سبوتنيك"، أن الأبنية العالية في قطاع غزة ستقف عائقا أمام فعالية هذه القنابل، حيث يصبح الركام عائقا في تنفيذ ضربات في العمق، بالإضافة لاختلاف تأثيرها على المواد المستخدمة في بناء الأنفاق التي تم استخدام الإسمنت المسلح في بناء أسقفها.أضاف الخبير: "بحسب المعلومات فإن المقاومة الفلسطينية بنت مجموعة كبيرة من الأنفاق على أعماق تتراوح بين 15 إلى 35 مترا تحت سطح الأرض، بالتالي هذه القنابل لا تستطيع الوصول إلى هذه المسافات، لكن قد يكون لها تأثير ارتجاجي وهذا يرتبط بطبيعة الأنفاق الموجودة والطريقة التي تم بنائها".واختتم: "بالنتيجة هي قنابل فعالة لكن بظروف المعركة الجارية في غزة لا أعتقد أنه سيكون لها فعالية كبيرة، خصوصًا أن أعداد هذا النوع من القنابل يكون محدودا، وقد تمتلك إسرائيل 40 إلى 50 قنبلة، وكانت إسرائيل قد طلبت من الولايات المتحدة الحصول على طرازات أكبر، وأقصد هنا "أم القنابل" التي تزن 8 أطنان، ولا أدري أن كان في التحول السياسي الحالي ستسعى الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بقنابل من نوع آخر".

https://sputnikarabic.ae/20201027/تصل-لعمق-60-مترا-تحت-الأرض-إسرائيل-في-طريقها-للحصول-على-أم-القنابل-1046988543.html

https://sputnikarabic.ae/20231014/إسرائيل-متهمة-باستخدامها-في-غزة-ما-هي-قنابل-الفوسفور-الأبيض-1082014793.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/مشاهد-مؤلمة-وثقتها-سبوتنيك-لآثار-القصف-الإسرائيلي-على-مستشفى-المعمداني-فيديو-1082158308.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الجيش الأمريكي, تقارير سبوتنيك, حصري