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https://sputnikarabic.ae/20231018/كلمة-الرئيس-بوتين-خلال-مؤتمر-صحفي-في-بكين-فيديو-1082143652.html
كلمة الرئيس بوتين خلال مؤتمر صحفي في بكين... فيديو
كلمة الرئيس بوتين خلال مؤتمر صحفي في بكين... فيديو
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا على هامش المنتدى الدولي "حزام واحد- طريق واحد" في بكين اليوم الأربعاء. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين
روسيا
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مؤتمر صحفي لبوتين على هامش المنتدى الدولي "حزام واحد- طريق واحد" في بكين
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا في العاصمة الصينية بكين، وذلك خلال زيارته الجارية إلى الصين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد- طريق واحد"
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فلاديمير بوتين, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
فلاديمير بوتين, روسيا, новый онлайн для белой редактуры

كلمة الرئيس بوتين خلال مؤتمر صحفي في بكين... فيديو

09:54 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 18.10.2023)
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يتبع
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا على هامش المنتدى الدولي "حزام واحد- طريق واحد" في بكين اليوم الأربعاء.
أكد بوتين على التعاون الاقتصادي: "العلاقة تسير دون اي تعقيدات بين الجانبين الروسي والصيني ودون بيروقراطية".
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