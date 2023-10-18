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https://sputnikarabic.ae/20231018/كيف-تؤثر-الحرب-على-الاقتصادين-الفلسطيني-والإسرائيلي-1082168968.html
كيف تؤثر الحرب على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي؟
كيف تؤثر الحرب على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي؟
تسبب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في تضرر اقتصاد الدولتين، لكن أزمة الاقتصاد الإسرائيلي عميقة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T15:49+0000
2023-10-18T15:49+0000
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ويقدر خبراء اقتصاديون التكلفة اليومية للحرب على غزة بمليار دولار، إضافة إلى نزيف خسائر في بورصة تل أبيب ورحيل نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع التكنولوجيا.
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كيف تؤثر الحرب على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي؟

15:49 GMT 18.10.2023
© Sputnikكيف تؤثر الحرب على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي؟
كيف تؤثر الحرب على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik
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تسبب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في تضرر اقتصاد الدولتين، لكن أزمة الاقتصاد الإسرائيلي عميقة.
ويقدر خبراء اقتصاديون التكلفة اليومية للحرب على غزة بمليار دولار، إضافة إلى نزيف خسائر في بورصة تل أبيب ورحيل نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع التكنولوجيا.
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