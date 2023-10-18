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https://sputnikarabic.ae/20231018/كيف-يتم-تحديد-مواقع-المدفعية-والصواريخ-الباليستية-التكتيكية-خلال-القتال-1082145512.html
كيف يتم تحديد مواقع المدفعية والصواريخ الباليستية التكتيكية خلال القتال؟
كيف يتم تحديد مواقع المدفعية والصواريخ الباليستية التكتيكية خلال القتال؟
تمثل المدفعية أحد مصادر النيران القوية التي تستخدمها الجيوش لقصف التحصينات العسكرية للعدو قبل تنفيذ هجوم بري، وكذلك الحال بالنسبة لراجمات الصواريخ والصواريخ... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T10:46+0000
2023-10-18T10:46+0000
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كما يتم الاعتماد على المدفعية في توفير غطاء لتقدم القوات البرية خلال القتال لأنها تجبر العدو على الاختباء وبالتالي حرمانه من مواجهة القوات المتقدمة.وفي المقابل، فإن قدرة الطرف الآخر على تحديد مواقع المدفعية المعادية، يمكنه من قصفها باستخدام الطائرات الحربية أو بقصف مدفعي مضاد، ويعتمد ذلك على امتلاك الوسائل الخاصة بتحديد مواقع مدفعية العدو مثل رادار "1 إل - 260 - إي" الروسي.ويصنف "1 إل - 260 - إي"، ضمن أنظمة الرادارات الخاصة برصد مواقع مدفعية العدو، وهو رادار محمول يقوم بتتبع قذائف المدفعية المعادية بعد إطلاقها واستخدام بياناتها في تحديد موقع الإطلاق، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.القدرات الميدانيةآلية تتبع الأهدافتختلف آلية تتبع وحدات المدفعية المعادية باختلاف أنواعها واختلاف الأعيرة النارية لكل منها سواء كانت وحدات مدفعية أو راجمات صواريخ كما يلي:ولفت الموقع إلى أن نظام "1 إل - 260 - إي" الروسي يتكون من الرادار الرئيسي الخاص برصد الأهداف ومركبة الصيانة ووحدة الطاقة.كما يمكن للنظام الروسي رصد قذائف المورتر والقنابل والقذائف الصاروخية المختلفة وتحديد مسارها بدقة وتمييز القذائف المعادية عن القذائف التي يستخدمها العدو خلال القتال، كما يمكنه رصد الصواريخ المضادة للرادارات.
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https://sputnikarabic.ae/20230208/معلومات-عن-الرادار-الأمريكي-الذي-دمرته-المقاتلات-الروسية-في-أوكرانيا-1073258546.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار العالم الآن

كيف يتم تحديد مواقع المدفعية والصواريخ الباليستية التكتيكية خلال القتال؟

10:46 GMT 18.10.2023
© Sputnikرادار روسي
رادار روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik
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تمثل المدفعية أحد مصادر النيران القوية التي تستخدمها الجيوش لقصف التحصينات العسكرية للعدو قبل تنفيذ هجوم بري، وكذلك الحال بالنسبة لراجمات الصواريخ والصواريخ الباليستية التكتيكية.
كما يتم الاعتماد على المدفعية في توفير غطاء لتقدم القوات البرية خلال القتال لأنها تجبر العدو على الاختباء وبالتالي حرمانه من مواجهة القوات المتقدمة.
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وفي المقابل، فإن قدرة الطرف الآخر على تحديد مواقع المدفعية المعادية، يمكنه من قصفها باستخدام الطائرات الحربية أو بقصف مدفعي مضاد، ويعتمد ذلك على امتلاك الوسائل الخاصة بتحديد مواقع مدفعية العدو مثل رادار "1 إل - 260 - إي" الروسي.
ويصنف "1 إل - 260 - إي"، ضمن أنظمة الرادارات الخاصة برصد مواقع مدفعية العدو، وهو رادار محمول يقوم بتتبع قذائف المدفعية المعادية بعد إطلاقها واستخدام بياناتها في تحديد موقع الإطلاق، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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القدرات الميدانية

يمكن إعداده للعمل خلال 5 دقائق.
يمكن إخلاؤه من موقع الرصد خلال 5 دقائق.
مدة العمل المتواصل تصل لـ8 ساعات.
يستطيع تتبع 12 هدفا في وقت واحد.

آلية تتبع الأهداف

تختلف آلية تتبع وحدات المدفعية المعادية باختلاف أنواعها واختلاف الأعيرة النارية لكل منها سواء كانت وحدات مدفعية أو راجمات صواريخ كما يلي:
مدفعية عيار 155 ملم: يمكن تتبع قذائفها وتحديد موقعها في مدى 23 كلم.
مدفعية عيار 203 ملم: يمكن تتبع القذائف وتحديد مواقعها في مدى 27 كلم.
المدفعية الخفيفة متعددة الفوهات: مدى الرصد 32 كلم.
الصواريخ الباليستية التكتيكية قصيرة المدى مثل "أتاكامز": مدى الرصد 65 كلم.
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ولفت الموقع إلى أن نظام "1 إل - 260 - إي" الروسي يتكون من الرادار الرئيسي الخاص برصد الأهداف ومركبة الصيانة ووحدة الطاقة.
كما يمكن للنظام الروسي رصد قذائف المورتر والقنابل والقذائف الصاروخية المختلفة وتحديد مسارها بدقة وتمييز القذائف المعادية عن القذائف التي يستخدمها العدو خلال القتال، كما يمكنه رصد الصواريخ المضادة للرادارات.
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