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https://sputnikarabic.ae/20231018/لافروف-الزيارة-إلى-بيونغ-يانغ-توفر-فرصة-لبحث-تنفيذ-الاتفاقيات-بين-بوتين-وكيم-جونغ-أون-1082169079.html
لافروف: الزيارة إلى بيونغ يانغ توفر فرصة لبحث تنفيذ الاتفاقيات بين بوتين وكيم جونغ أون
لافروف: الزيارة إلى بيونغ يانغ توفر فرصة لبحث تنفيذ الاتفاقيات بين بوتين وكيم جونغ أون
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أن زيارته إلى البلاد، ستسمح له ببحث الاتفاقيات، التي... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T15:54+0000
2023-10-18T15:54+0000
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وقال لافروف، خلال استقبال رسمي باسم حكومة كوريا الشعبية الديمقراطية: "توفر الزيارة الحالية فرصة جيدة للغاية للنظر بالتفصيل في كل من الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى في قاعدة فوستوتشني الفضائية، ولتحديد الخطوات العملية، لضمان التنفيذ والتجسيد الكامل لكل من هذه الاتفاقيات، التي توصل إليها قائدانا".ووصل وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بيونغ يانغ، في زيارة تستغرق يومين؛ ومن المقرر أن يجري مباحثات مع وزير خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية، تشوي سونغ هوي.وتأتي زيارة لافروف، بعد أسابيع قليلة من زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية، واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قاعدة فوستوشني الفضائية.جدير بالذكر، أن آخر زيارة للافروف إلى كوريا الشمالية جرت، في نهاية أيار/مايو 2018، وسبقها زيارتان، في عامي 2004 و2009.
https://sputnikarabic.ae/20230917/سفير-روسيا-لدى-كوريا-الشمالية-التعاون-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-ليس-موجها-ضد-أي-طرف-1081136029.html
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لافروف: الزيارة إلى بيونغ يانغ توفر فرصة لبحث تنفيذ الاتفاقيات بين بوتين وكيم جونغ أون

15:54 GMT 18.10.2023
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© POOL
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أن زيارته إلى البلاد، ستسمح له ببحث الاتفاقيات، التي توصل إليها زعيمها كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحديد خطوات تنفيذ الخطط.
وقال لافروف، خلال استقبال رسمي باسم حكومة كوريا الشعبية الديمقراطية: "توفر الزيارة الحالية فرصة جيدة للغاية للنظر بالتفصيل في كل من الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى في قاعدة فوستوتشني الفضائية، ولتحديد الخطوات العملية، لضمان التنفيذ والتجسيد الكامل لكل من هذه الاتفاقيات، التي توصل إليها قائدانا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
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ووصل وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بيونغ يانغ، في زيارة تستغرق يومين؛ ومن المقرر أن يجري مباحثات مع وزير خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية، تشوي سونغ هوي.
وتأتي زيارة لافروف، بعد أسابيع قليلة من زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية، واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قاعدة فوستوشني الفضائية.
جدير بالذكر، أن آخر زيارة للافروف إلى كوريا الشمالية جرت، في نهاية أيار/مايو 2018، وسبقها زيارتان، في عامي 2004 و2009.
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