https://sputnikarabic.ae/20231018/لقطات-مروعة-لأطلال-مستشفى-المعمداني-في-غزة-فيديو-1082137092.html
لقطات مروعة "لأطلال" مستشفى المعمداني في غزة... فيديو
لقطات مروعة "لأطلال" مستشفى المعمداني في غزة... فيديو
نشر رواد وسائل التواصل الاجتماعي لقطات متداولة من مستشفى "المعمداني" الذي تعرض لقصف إسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، في قطاع غزة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T06:53+0000
2023-10-18T06:53+0000
2023-10-18T06:53+0000
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أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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ويُظهر مقطع الفيديو حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمبنى، حيث أن القصف الإسرائيلي "لم يبقِ ولم يذر".وتعرض بنيان المشفى وأثاثه ومعداته إضافة للمرآب للدمار ولم يبق منه إلا بعض الجدران المتهالكة.وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأربعاء، أن ما يزيد عن 500 قتيل سقطوا في استهداف الجيش الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني، كما قتل 80 فلسطينيا بقصف استهدف منازل في رفح وخان يونس.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: "هناك عجز كبير وغير قادرين على تلبية الاحتياجات في ظل المجازر الكبيرة"، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، دخول المستشفيات في "حالة انهيار فعلي" بسبب انقطاع الكهرباء، محذرة من كارثة إنسانية، نتيجة نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
لقطات مروعة "لأطلال" مستشفى المعمداني في غزة... فيديو
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نشر رواد وسائل التواصل الاجتماعي لقطات متداولة من مستشفى "المعمداني" الذي تعرض لقصف إسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، في قطاع غزة.
ويُظهر مقطع الفيديو حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمبنى، حيث أن القصف الإسرائيلي "لم يبقِ ولم يذر".
وتعرض بنيان المشفى وأثاثه ومعداته إضافة للمرآب للدمار ولم يبق منه إلا بعض الجدران المتهالكة.
وقصف الجيش الإسرائيلي
، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأربعاء، أن ما يزيد عن 500 قتيل سقطوا في استهداف الجيش الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني، كما قتل 80 فلسطينيا بقصف استهدف منازل في رفح وخان يونس.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني
في غزة: "هناك عجز كبير وغير قادرين على تلبية الاحتياجات في ظل المجازر الكبيرة"، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، دخول المستشفيات في "حالة انهيار فعلي" بسبب انقطاع الكهرباء، محذرة من كارثة إنسانية، نتيجة نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود.