https://sputnikarabic.ae/20231018/ليبيا-تدين-وتستنكر-استهداف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-وتصفه-بالجريمة-والإبادة-الجماعية-1082130457.html

ليبيا: تدين وتستنكر استهداف مستشفى "المعمداني" في غزة وتصفه بالجريمة والإبادة الجماعية

ليبيا: تدين وتستنكر استهداف مستشفى "المعمداني" في غزة وتصفه بالجريمة والإبادة الجماعية

وصف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، قصف مستشفى المعمداني في غزة بـ "جريمة حرب"، وإبادة جماعية. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T00:08+0000

2023-10-18T00:08+0000

2023-10-18T00:08+0000

أخبار ليبيا اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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بنغازي - سبوتنيك. وقال المنفي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "ندين ونستنكر بشدة الاستهداف الوحشي الجبان لمستشفى المعمداني بغزة والذي يمثل جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني".وجدد رئيس المجلس الرئاسي رفضه "للتهجير الجديد للشعب الفلسطيني عبر التجويع والحصار والاستهداف المباشر للمدنيين وللمؤسسات والمرافق العامة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وإيقاف نزيف الدم غير المبرر".وفي وقت سابق أدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد وفقاً لمصادر لوسائل إعلام فلسطينية.وقال الدبيبة في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك (ميتا) إن "جريمة وحشية باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، قائلاً: "نستنكر هذا الجرم الذي فاق كل الحدود، وأطالب كل دول العالم والدول الكبرى خاصة بإيقاف هذه الجرائم، وفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر".وأضاف أن "استهداف المرافق الطبية والمدنية هي جريمة حرب، ويجب أن يتوقف هذا العدوان".وخرج المئات من المتظاهرون مساء الثلاثاء في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.وتوافد المئات على ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، للتنديد بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.وردد المتظاهرون هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية وداعمة للمقاومة الفلسطينية من بينها: "بالروح بالدم نفديكِ يا غزة"، "يا قسام يا حبيب اقصف اقصف تل أبيب"، "يا صهيوني صبرك صبرك والقسامي يحفر قبرك"، "سيري سيري يا حماس أنتِ المدفع وأحنا رصاص".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.ونقل مراسلنا عن مدير المستشفى قوله: "الطواقم الطبية تجري العمليات الجراحية بدون تخدير وفي أروقة المستشفى"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أماكن متاحة لهذه الأعداد المهولة من المصابين والقتلى. وأضاف: "الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما".وأكد مستشفى الشفاء أن أغلب ضحايا الغارة الإسرائيلية على المستشفى المعمداني هم من الأطفال والنساء وأنهم تحولوا إلى أشلاء.

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أخبار ليبيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل