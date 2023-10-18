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https://sputnikarabic.ae/20231018/ليبيا-تدين-وتستنكر-استهداف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-وتصفه-بالجريمة-والإبادة-الجماعية-1082130457.html
ليبيا: تدين وتستنكر استهداف مستشفى "المعمداني" في غزة وتصفه بالجريمة والإبادة الجماعية
ليبيا: تدين وتستنكر استهداف مستشفى "المعمداني" في غزة وتصفه بالجريمة والإبادة الجماعية
وصف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، قصف مستشفى المعمداني في غزة بـ "جريمة حرب"، وإبادة جماعية. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T00:08+0000
2023-10-18T00:08+0000
أخبار ليبيا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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بنغازي - سبوتنيك. وقال المنفي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "ندين ونستنكر بشدة الاستهداف الوحشي الجبان لمستشفى المعمداني بغزة والذي يمثل جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني".وجدد رئيس المجلس الرئاسي رفضه "للتهجير الجديد للشعب الفلسطيني عبر التجويع والحصار والاستهداف المباشر للمدنيين وللمؤسسات والمرافق العامة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وإيقاف نزيف الدم غير المبرر".وفي وقت سابق أدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد وفقاً لمصادر لوسائل إعلام فلسطينية.وقال الدبيبة في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك (ميتا) إن "جريمة وحشية باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، قائلاً: "نستنكر هذا الجرم الذي فاق كل الحدود، وأطالب كل دول العالم والدول الكبرى خاصة بإيقاف هذه الجرائم، وفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر".وأضاف أن "استهداف المرافق الطبية والمدنية هي جريمة حرب، ويجب أن يتوقف هذا العدوان".وخرج المئات من المتظاهرون مساء الثلاثاء في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.وتوافد المئات على ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، للتنديد بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.وردد المتظاهرون هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية وداعمة للمقاومة الفلسطينية من بينها: "بالروح بالدم نفديكِ يا غزة"، "يا قسام يا حبيب اقصف اقصف تل أبيب"، "يا صهيوني صبرك صبرك والقسامي يحفر قبرك"، "سيري سيري يا حماس أنتِ المدفع وأحنا رصاص".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.ونقل مراسلنا عن مدير المستشفى قوله: "الطواقم الطبية تجري العمليات الجراحية بدون تخدير وفي أروقة المستشفى"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أماكن متاحة لهذه الأعداد المهولة من المصابين والقتلى. وأضاف: "الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما".وأكد مستشفى الشفاء أن أغلب ضحايا الغارة الإسرائيلية على المستشفى المعمداني هم من الأطفال والنساء وأنهم تحولوا إلى أشلاء.
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أخبار ليبيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار ليبيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

ليبيا: تدين وتستنكر استهداف مستشفى "المعمداني" في غزة وتصفه بالجريمة والإبادة الجماعية

00:08 GMT 18.10.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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وصف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، قصف مستشفى المعمداني في غزة بـ "جريمة حرب"، وإبادة جماعية.
بنغازي - سبوتنيك. وقال المنفي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "ندين ونستنكر بشدة الاستهداف الوحشي الجبان لمستشفى المعمداني بغزة والذي يمثل جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني".
شيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
نداء من الأزهر الشريف: على الأمة الإسلامية أن تستثمر قوتها وأموالها وتقف بها خلف فلسطين
أمس, 22:55 GMT
وجدد رئيس المجلس الرئاسي رفضه "للتهجير الجديد للشعب الفلسطيني عبر التجويع والحصار والاستهداف المباشر للمدنيين وللمؤسسات والمرافق العامة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وإيقاف نزيف الدم غير المبرر".
وفي وقت سابق أدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد وفقاً لمصادر لوسائل إعلام فلسطينية.
وقال الدبيبة في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك (ميتا) إن "جريمة وحشية باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، قائلاً: "نستنكر هذا الجرم الذي فاق كل الحدود، وأطالب كل دول العالم والدول الكبرى خاصة بإيقاف هذه الجرائم، وفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر".
وأضاف أن "استهداف المرافق الطبية والمدنية هي جريمة حرب، ويجب أن يتوقف هذا العدوان".
مظاهرات في برلين ضد اجراءات الحجر الصحي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
أعمال شغب في العاصمة الألمانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة
أمس, 23:58 GMT
وخرج المئات من المتظاهرون مساء الثلاثاء في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وتوافد المئات على ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، للتنديد بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.
وردد المتظاهرون هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية وداعمة للمقاومة الفلسطينية من بينها: "بالروح بالدم نفديكِ يا غزة"، "يا قسام يا حبيب اقصف اقصف تل أبيب"، "يا صهيوني صبرك صبرك والقسامي يحفر قبرك"، "سيري سيري يا حماس أنتِ المدفع وأحنا رصاص".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
قصف مستشفيات غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
580 قتيلا نتيجة القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" ومنازل سكنية جنوبي غزة
أمس, 23:47 GMT
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.
ونقل مراسلنا عن مدير المستشفى قوله: "الطواقم الطبية تجري العمليات الجراحية بدون تخدير وفي أروقة المستشفى"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أماكن متاحة لهذه الأعداد المهولة من المصابين والقتلى. وأضاف: "الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما".
وأكد مستشفى الشفاء أن أغلب ضحايا الغارة الإسرائيلية على المستشفى المعمداني هم من الأطفال والنساء وأنهم تحولوا إلى أشلاء.
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