https://sputnikarabic.ae/20231018/مفتي-روسيا-يندد-بالهجوم-الإسرائيلي-اللا-إنساني-على-غزة-1082141107.html

مفتي روسيا يندد "بالهجوم الإسرائيلي اللاإنساني" على غزة

مفتي روسيا يندد "بالهجوم الإسرائيلي اللاإنساني" على غزة

أصدر رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا، المفتي راوي عين الدين، اليوم الأربعاء، بياناً ندد فيه بأشد العبارات هجوم الجيش... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T09:24+0000

2023-10-18T09:24+0000

2023-10-18T09:24+0000

روسيا

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

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وجاء في البيان: "بمشاعر الألم والقلق التي تعتصر قلوبنا، تلقينا تقارير عن الهجوم اللاإنساني الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على المستشفى الأهلي وسط غزة، والذي أودى بحياة مئات الأشخاص، بينهم العديد من النساء والأطفال وكبار السن، ومعظم ضحايا هذا العدوان هم أفراد عائلات فرّوا من منازلهم بسبب القصف المتواصل والتهديدات ببدء عملية غزو بري واسع النطاق".وذكرالمفتي عين الدين في بيانه: "لم تكتف إسرائيل بحرمان 2.3 مليون نسمة، يشكل القاصرون نسبة 40%، من الماء والغذاء والكهرباء، وحكمت عليهم بالموت البطيء المؤلم، والآن يُقتل الناس في المكان الذي توافدوا إليه طلبًا للحماية".وانتهى البيان بالترحيب بجميع المبادرات الرامية إلى نشر الأمن والسلام في المنطقة، حيث جاء فيه: "لضمان سلامة طرفي الصراع الطويل الأمد، فإننا نرحب بالمبادرات الرامية إلى نشر وإدخال قوات دولية لحفظ السلام على حدود قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي بمشاركة نشطة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات، من أجل إيجاد حل سريع وفعال لهذه القضية التي تهدد بزعزعة الاستقرار العالمي".وفي السياق نفسه، أعلن مسجد "موسكو"، اليوم الأربعاء، خلال صلاة الظهر تم تنظيم صلاة مشتركة لجميع المؤمنين، من أجل الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة مجموعة من رجال الدين والدبلوماسيين، والسفراء فوق العادة، والشخصيات العامة.

https://sputnikarabic.ae/20231018/السفير-الروسي-لدى-إسرائيل-هذه-ليست-المرة-الأولى-التي-يستهدف-فيها-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082140683.html

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