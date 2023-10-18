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https://sputnikarabic.ae/20231018/نتنياهو-أشكر-الرئيس-الأمريكي-على-حضوره-لإسرائيل-ودعمه-غير-المشروط-لبلادنا-أثناء-الحرب-على-غزة-1082160664.html
نتنياهو: أشكر الرئيس الأمريكي على حضوره لإسرائيل ودعمه غير المشروط لبلادنا
نتنياهو: أشكر الرئيس الأمريكي على حضوره لإسرائيل ودعمه غير المشروط لبلادنا
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن شكره للرئيس الأمريكي على حضوره لتل أبيب ودعمه غير المشروط لإسرائيل أثناء الحرب على قطاع غزة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T13:28+0000
2023-10-18T13:32+0000
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والتقى نتنياهو بالرئيس بايدن في لقاء ثنائي أعقبه لقاء مع أكثر من وزير من الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي، ثم دخلا معا في لقاء موسع ضم العديد من الوزراء.وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تقدم الشكر للرئيس الأمريكي على دعمه غير المشروط الذي قدمه لتل أبيب أثناء الحرب، ومن قبلها حضوره ومجيئه إلى إسرائيل خلال زمن الحرب على قطاع غزة.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن زيارة بايدن لتل أبيب هي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي أثناء حرب، مضيفًا أن تلك الزيارة تعني مدى التزام الرئيس الأمريكي الشخصي تجاه إسرائيل ومستقبلها.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصل، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى مطار تل أبيب واستقبله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية، خلال زيارته إلى إسرائيل.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن "بايدن سيحضر اجتماع مجلس وزراء الحرب خلال زيارته إلى إسرائيل".وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إنه تقرر إلغاء القمة الرباعية حول الوضع في غزة، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء في عمان.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
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الأخبار, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, بنيامين نتنياهو
الأخبار, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, بنيامين نتنياهو

نتنياهو: أشكر الرئيس الأمريكي على حضوره لإسرائيل ودعمه غير المشروط لبلادنا

13:28 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 13:32 GMT 18.10.2023)
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINبنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن شكره للرئيس الأمريكي على حضوره لتل أبيب ودعمه غير المشروط لإسرائيل أثناء الحرب على قطاع غزة.
والتقى نتنياهو بالرئيس بايدن في لقاء ثنائي أعقبه لقاء مع أكثر من وزير من الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي، ثم دخلا معا في لقاء موسع ضم العديد من الوزراء.
وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تقدم الشكر للرئيس الأمريكي على دعمه غير المشروط الذي قدمه لتل أبيب أثناء الحرب، ومن قبلها حضوره ومجيئه إلى إسرائيل خلال زمن الحرب على قطاع غزة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
نتنياهو يستقبل بايدن "بالأحضان" في تل أبيب... فيديو
08:22 GMT
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن زيارة بايدن لتل أبيب هي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي أثناء حرب، مضيفًا أن تلك الزيارة تعني مدى التزام الرئيس الأمريكي الشخصي تجاه إسرائيل ومستقبلها.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصل، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى مطار تل أبيب واستقبله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية، خلال زيارته إلى إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن "بايدن سيحضر اجتماع مجلس وزراء الحرب خلال زيارته إلى إسرائيل".
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إنه تقرر إلغاء القمة الرباعية حول الوضع في غزة، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء في عمان.
وقال الصفدي: "قررنا عدم عقد القمة الرباعية في عمان لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب".
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
كاميرا سبوتنيك ترصد شهادات واثار القصف على مشفى المعمداني وغزة تشيع جثامين القتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
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12:46 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
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