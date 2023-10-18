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https://sputnikarabic.ae/20231018/نتنياهو-يستقبل-بايدن-بالأحضان-في-تل-أبيب-فيديو-1082139163.html
نتنياهو يستقبل بايدن "بالأحضان" في تل أبيب... فيديو
نتنياهو يستقبل بايدن "بالأحضان" في تل أبيب... فيديو
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار تل أبيب واستقبله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T08:22+0000
2023-10-18T08:22+0000
جو بايدن
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
طوفان الأقصى
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية، خلال زيارته إلى إسرائيل.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن "بايدن سيحضر اجتماع مجلس وزراء الحرب خلال زيارته إلى إسرائيل".وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إنه تقرر إلغاء القمة الرباعية حول الوضع في غزة، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء في عمان.وقال الصفدي: "قررنا عدم عقد القمة الرباعية في عمان لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب".
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جو بايدن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
جو بايدن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى

نتنياهو يستقبل بايدن "بالأحضان" في تل أبيب... فيديو

08:22 GMT 18.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار تل أبيب واستقبله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية، خلال زيارته إلى إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن "بايدن سيحضر اجتماع مجلس وزراء الحرب خلال زيارته إلى إسرائيل".
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إنه تقرر إلغاء القمة الرباعية حول الوضع في غزة، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء في عمان.
وقال الصفدي: "قررنا عدم عقد القمة الرباعية في عمان لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب".
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