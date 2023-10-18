https://sputnikarabic.ae/20231018/نتنياهو-يعترف-أن-المدنيين-في-غزة-يعانون-من-الضربات-الإسرائيلية-1082154416.html

نتنياهو يعترف أن المدنيين في غزة يعانون من الضربات الإسرائيلية

نتنياهو يعترف أن المدنيين في غزة يعانون من الضربات الإسرائيلية

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن السكان المدنيين في القطاع يعانون من غارات جوية على أهداف لـ"حماس" في قطاع غزة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T11:52+0000

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وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تل أبيب: "سنكون نوعا مختلفا من الحرب، لأن حماس هي نوع مختلف من العدو، وفي حين أن إسرائيل تسعى لخفض عدد الضحايا المدنيين، إلا أن حماس تسعى لزيادتها، وبينما تضرب إسرائيل أهدافا إرهابية مشروعة، فإن المدنيين يعانون للأسف".وأضاف نتنياهو: "ترتكب حماس جريمة مزدوجة كل يوم، فهم يقتلون مواطنينا ويختبئون خلف ظهور المدنيين"، مضيفا: "طلبنا منهم (سكان غزة) وسنواصل مطالبتهم بالإخلاء إلى مناطق آمنة".وصرّحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 3300 شخص.وقالت الكيلة: "أكثر من 3300 شهيد نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، وهناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة، ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض (المعدية) السارية".ويأتي ذلك على خلفية تأزم الوضع الإنساني في غزة، حيث تعرّض مستشفى "الأهلي المعمداني" في القطاع لقصف إسرائيلي أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

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