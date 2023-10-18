https://sputnikarabic.ae/20231018/واشنطن-تخفف-العقوبات-عن-صناعة-النفط-في-فنزويلا-1082176830.html
واشنطن تخفف العقوبات عن صناعة النفط في فنزويلا
واشنطن تخفف العقوبات عن صناعة النفط في فنزويلا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن منح إعفاء لمدة ستة أشهر يُخفف العقوبات الأمريكية عن صناعة النفط والغاز في فنزويلا. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T23:02+0000
2023-10-18T23:02+0000
2023-10-18T23:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت الوزارة في بيان صحفي: "أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصًا عامًا لمدة ستة أشهر يُفوض مؤقتًا المعاملات المتعلقة بقطاع النفط والغاز في فنزويلا".وأضاف البيان: "سيتم تجديد الترخيص فقط إذا قامت فنزويلا بتحقيق التزاماتها بموجب خارطة الطريق الانتخابية وكذلك بخصوص التزامات أخرى تتعلق بالأشخاص الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني".علاوة على ذلك، أصدرت الخزانة الأمريكية ترخيصًا يُفوض التعامل مع شركة التعدين الذهبية الحكومية الفنزويلية "مينيرفين"، ورفعت حظر التداول الثانوي عن بعض السندات السيادية الفنزويلية، وديون وأسهم شركة النفط الوطنية الفنزويلية.
https://sputnikarabic.ae/20221127/-شيفرون-تخفيف-العقوبات-يسمح-بتسويق-المنتجات-البترولية-التي-تنتجها-مشروعاتنا-في-فنزويلا-1070582802.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن تخفف العقوبات عن صناعة النفط في فنزويلا
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن منح إعفاء لمدة ستة أشهر يُخفف العقوبات الأمريكية عن صناعة النفط والغاز في فنزويلا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصًا عامًا لمدة ستة أشهر يُفوض مؤقتًا المعاملات المتعلقة بقطاع النفط والغاز في فنزويلا".
27 نوفمبر 2022, 02:23 GMT
وأضاف البيان: "سيتم تجديد الترخيص فقط إذا قامت فنزويلا بتحقيق التزاماتها
بموجب خارطة الطريق الانتخابية وكذلك بخصوص التزامات أخرى تتعلق بالأشخاص الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني".
علاوة على ذلك، أصدرت الخزانة الأمريكية ترخيصًا يُفوض التعامل مع شركة التعدين الذهبية الحكومية الفنزويلية "مينيرفين"، ورفعت حظر التداول الثانوي عن بعض السندات السيادية الفنزويلية، وديون وأسهم شركة النفط الوطنية الفنزويلية.