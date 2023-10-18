https://sputnikarabic.ae/20231018/وزارة-الداخلية-في-غزة-استشهاد-37-فلسطينيا-في-غارات-على-مناطق-شمالي-القطاع-1082132152.html

وزارة الداخلية في غزة: استشهاد 37 فلسطينيا في غارات على مناطق شمالي القطاع

وزارة الداخلية في غزة: استشهاد 37 فلسطينيا في غارات على مناطق شمالي القطاع

قالت وزارة الداخلية في غزة إن 37 فلسطينيا قتلوا صباح اليوم الأربعاء، في غارات على مناطق القصاصيب وحليمة السعدية بجباليا شمالي القطاع. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T02:42+0000

2023-10-18T02:42+0000

2023-10-18T02:44+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقالت الوزارة في بيان: "استشهاد 37 فلسطينيا في غارات على مناطق القصاصيب وحليمة السعدية بجباليا شمالي القطاع".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/إعلام-فلسطيني-غارات-عنيفة-على-وسط-قطاع-غزة-1082130044.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل