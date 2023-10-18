https://sputnikarabic.ae/20231018/وزير-الخارجية-الإيراني-لإسرائيل-الوقت-انتهى-بعد-مجزرة-مستشفى-المعمداني-في-قطاع-غزة-1082130886.html

وزير الخارجية الإيراني يقول لإسرائيل: "الوقت انتهى" بعد مجزرة مستشفى "المعمداني" في غزة

وزير الخارجية الإيراني يقول لإسرائيل: "الوقت انتهى" بعد مجزرة مستشفى "المعمداني" في غزة

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، لإسرائيل إن الوقت انتهى بعد المجزرة التي ارتكبتها الأخيرة في مستشفى المعمداني بقطاع غزة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال عبداللهيان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد الجريمة النكراء التي ارتكبها نظام الاحتلال الصهيوني في قصف وقتل أكثر من ألف شخص، بينهم نساء وأطفال أبرياء، في مستشفى المعمداني، حان الوقت لتحالف الإنسانية لمواجهة هذا النظام الاصطناعي الشنيع، الذي يفوق بشموخه حتى تنظيم داعش وآليته للقتل. انتهى الوقت".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/الرئيس-الإيراني-يعلن-الحداد-العام-على-أرواح-شهداء-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082127391.html

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