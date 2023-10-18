https://sputnikarabic.ae/20231018/وزير-الخارجية-الإيراني-يدعو-الدول-العربية-والإسلامية-لفرض-عقوبات-على-إسرائيل-وقطع-العلاقات-معها-1082159330.html
وزير الخارجية الإيراني يدعو الدول العربية والإسلامية لفرض عقوبات على إسرائيل وقطع العلاقات معها
وزير الخارجية الإيراني يدعو الدول العربية والإسلامية لفرض عقوبات على إسرائيل وقطع العلاقات معها
دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، الدول العربية والإسلامية إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وقطع العلاقات معها، وذلك على خلفية... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T12:45+0000
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وقال عبد اللهيان، في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة: "من الضروري فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الكيان الصهيوني من قبل الدول العربية والإسلامية".كما اتهم وزير الخارجية الإيراني، إسرائيل والولايات المتحدة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني.وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد اتهم أمس الثلاثاء، إسرائيل "بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم".وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وشدد المرشد الإيراني على "ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها وأنها تشرف حاليا على سياسة إسرائيل"، متابعًا: "على كل الأطراف ألا تطلب لاحقًا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات ردًا على جرائم الصهاينة".يأتي ذلك غداة قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الخارجية الإيراني يدعو الدول العربية والإسلامية لفرض عقوبات على إسرائيل وقطع العلاقات معها
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دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، الدول العربية والإسلامية إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وقطع العلاقات معها، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال عبد اللهيان
، في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة: "من الضروري فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الكيان الصهيوني من قبل الدول العربية والإسلامية".
وأضاف: "حان الوقت للدول الإسلامية بقطع علاقاتها مع إسرائيل كاحتجاج على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، فضلا عن مقاطعة بضائعها".
كما اتهم وزير الخارجية الإيراني، إسرائيل والولايات المتحدة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد اتهم أمس الثلاثاء، إسرائيل "بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم".
وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وشدد المرشد الإيراني على "ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها وأنها تشرف حاليا على سياسة إسرائيل"، متابعًا: "على كل الأطراف ألا تطلب لاحقًا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات ردًا على جرائم الصهاينة".
يأتي ذلك غداة قصف الجيش الإسرائيلي
المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.