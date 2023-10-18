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وزير الخارجية الفلسطيني: شعبنا يذبح دون عقاب
وزير الخارجية الفلسطيني: شعبنا يذبح دون عقاب
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه يجب رفض الحجة "المفلسة" أخلاقيا وقانونيا بالدفاع عن النفس التي تبرر لإسرائيل ارتكاب الفظائع، مؤكدا أن غزة تتعرض... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T12:03+0000
2023-10-18T12:03+0000
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وأضاف المالكي خلال كلمته، اليوم الأربعاء، بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن "إسرائيل فرضت حصارا محكما على قطاع غزة".وتابع: "كل من أعطى إسرائيل تفويضا وزودها بالسلاح تواطأ معها ويتحمل المسؤولية عن القتل الجماعي".وأشار إلى أن "إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة".وأردف: "العالم اختار التعايش مع جرائم إسرائيل وتجاهل دعواتنا لتوفير الحماية للفلسطينيين".كما لفت إلى أن "إسرائيل شردت مليون فلسطيني في أسبوع واحد وتستمر في تجويع من شردتهم من بيوتهم"، مشددا على أن "الفلسطينيين يُذبحون دون عقاب".أتي ذلك على خلفية تأزم الوضع الإنساني في غزة، حيث تعرض مستشفى الأهلي "المعمداني" في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لقصف إسرائيلي أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية، فيما وجهت إسرائيل أصابع الاتهام إلى جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قصف المستشفى في قطاع غزة بالمأساة والكارثة الإنسانية، معربا عن أمله أن تكون نقطة تحول لوقف الصراع وإطلاق النار، مضيفا أن روسيا لطالما دعت دائما إلى "إقامة دولة فلسطينية، مستقلة، ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
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https://sputnikarabic.ae/20231018/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-عدد-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-غزة-تجاوز-الـ3300-1082151928.html
https://sputnikarabic.ae/20231018/كلمة-الرئيس-بوتين-خلال-مؤتمر-صحفي-في-بكين-فيديو-1082143652.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الفلسطيني: شعبنا يذبح دون عقاب

12:03 GMT 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaledوصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين
وصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
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قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه يجب رفض الحجة "المفلسة" أخلاقيا وقانونيا بالدفاع عن النفس التي تبرر لإسرائيل ارتكاب الفظائع، مؤكدا أن غزة تتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة.
وأضاف المالكي خلال كلمته، اليوم الأربعاء، بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أن "إسرائيل فرضت حصارا محكما على قطاع غزة".
وتابع: "كل من أعطى إسرائيل تفويضا وزودها بالسلاح تواطأ معها ويتحمل المسؤولية عن القتل الجماعي".
وأشار إلى أن "إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة".
مظاهرات في عوكار، لبنان، بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
نتنياهو يعترف أن المدنيين في غزة يعانون من الضربات الإسرائيلية
11:52 GMT
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الشعب الفلسطيني بشريعة الغاب"، قائلا إن "مهاجمة وقتل المدنيين بمنازلهم واستهداف المستشفيات على مدار 75 عاما أعمال غير قانونية".
وأردف: "العالم اختار التعايش مع جرائم إسرائيل وتجاهل دعواتنا لتوفير الحماية للفلسطينيين".
كما لفت إلى أن "إسرائيل شردت مليون فلسطيني في أسبوع واحد وتستمر في تجويع من شردتهم من بيوتهم"، مشددا على أن "الفلسطينيين يُذبحون دون عقاب".
مستشفيات غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
وزيرة الصحة الفلسطينية: عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة تجاوز الـ3300
11:27 GMT
أتي ذلك على خلفية تأزم الوضع الإنساني في غزة، حيث تعرض مستشفى الأهلي "المعمداني" في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لقصف إسرائيلي أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.
من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية، فيما وجهت إسرائيل أصابع الاتهام إلى جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.
مؤتمر صحفي لبوتين على هامش المنتدى الدولي حزام واحد- طريق واحد في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
بوتين: قصف المستشفى في غزة كارثة إنسانية وأعول على أن يكون إشارة إلى ضرورة إنهاء الصراع... فيديو
09:54 GMT
وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قصف المستشفى في قطاع غزة بالمأساة والكارثة الإنسانية، معربا عن أمله أن تكون نقطة تحول لوقف الصراع وإطلاق النار، مضيفا أن روسيا لطالما دعت دائما إلى "إقامة دولة فلسطينية، مستقلة، ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
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