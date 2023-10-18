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https://sputnikarabic.ae/20231018/وصول-الرئيس-الروسي-إلى-منتدى-حزام-واحد---طريق-واحد-1082131861.html
وصول الرئيس الروسي إلى منتدى "حزام واحد - طريق واحد" في بكين
وصول الرئيس الروسي إلى منتدى "حزام واحد - طريق واحد" في بكين
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد"، حيث سيتحدث في حفل الافتتاح بعد رئيس الصين شي جين بينغ، وفقًا لمراسل وكالة... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T02:22+0000
2023-10-18T02:29+0000
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ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.ومن المقرر أيضًا ضمن فعاليات المنتدي، عقد محادثات بين رئيس الصين شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
https://sputnikarabic.ae/20231017/بوتين-يصل-العاصمة-الصينية-بكين-للمشاركة-في-المنتدى-الدولي-حزام-واحد---طريق-واحد-1082082246.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم

وصول الرئيس الروسي إلى منتدى "حزام واحد - طريق واحد" في بكين

02:22 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 02:29 GMT 18.10.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد"، حيث سيتحدث في حفل الافتتاح بعد رئيس الصين شي جين بينغ، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.
ومن المقرر أيضًا ضمن فعاليات المنتدي، عقد محادثات بين رئيس الصين شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد"
أمس, 01:55 GMT
يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
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