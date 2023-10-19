https://sputnikarabic.ae/20231019/إسرائيل-تقصف-أهدافا-جديدة-لـحزب-الله-اللبناني-والأخير-يعلن-مقتل-2-من-عناصره-1082180538.html
إسرائيل تقصف أهدافا جديدة لـ"حزب الله" اللبناني والأخير يعلن مقتل 2 من عناصره
إسرائيل تقصف أهدافا جديدة لـ"حزب الله" اللبناني والأخير يعلن مقتل 2 من عناصره
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ضرب أهداف لـ"حزب الله" في لبنان. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T05:37+0000
2023-10-19T05:37+0000
2023-10-19T05:37+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي إن القضف استهدف موقع مراقبة باتجاه البحر، حيث تم إطلاق نيران مضادة للدبابات، وذلك ردا على إطلاق نار من عناصر "حزب الله" على إسرائيل.من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، "مقتل 2 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين الماضي، قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية. وقال "حزب الله" إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية، وهي: موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".يشار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عزلا كاملا لمسافة 4 كيلو متر مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.ونشر "حزب الله"، السبت الماضي، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون، مشيرا إلى أن "الهجمات استهدفت مواقع في الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة".فيما صرّح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل"، وذلك بالتوازي مع ما أعلنه الحزب، مساء اليوم ذاته، عن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلى الحزب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 4.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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https://sputnikarabic.ae/20231019/الجيش-الإسرائيلي-رصدنا-9-عمليات-إطلاق-لقذائف-من-لبنان-على-إسرائيل-خلال-12-ساعة-الماضية-1082179380.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى
إسرائيل تقصف أهدافا جديدة لـ"حزب الله" اللبناني والأخير يعلن مقتل 2 من عناصره
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ضرب أهداف لـ"حزب الله" في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القضف استهدف موقع مراقبة باتجاه البحر، حيث تم إطلاق نيران مضادة للدبابات، وذلك ردا على إطلاق نار من عناصر "حزب الله" على إسرائيل.
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، "مقتل 2 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين الماضي، قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة
على الحدود اللبنانية. وقال "حزب الله" إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية، وهي: موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".
يشار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عزلا كاملا لمسافة 4 كيلو متر
مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.
ونشر "حزب الله"، السبت الماضي، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون، مشيرا إلى أن "الهجمات استهدفت مواقع في الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة".
فيما صرّح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن "وضع المقاومة اليوم ممتاز
، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل"، وذلك بالتوازي مع ما أعلنه الحزب، مساء اليوم ذاته، عن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلى الحزب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 4.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.