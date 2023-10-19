https://sputnikarabic.ae/20231019/إصابة-10-من-الشرطة-الإسرائيلية-خلال-مواجهات-مع-فلسطينيين-في-مخيم-نور-شمس-شمالي-الضفة-الغربية-1082211122.html

الشرطة الإسرائيلية تعلن إصابة 10 من عناصرها خلال مواجهات مع فلسطينيين في نور شمس شمالي الضفة الغربية

الشرطة الإسرائيلية تعلن إصابة 10 من عناصرها خلال مواجهات مع فلسطينيين في نور شمس شمالي الضفة الغربية

أصيب 10 عناصر من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، خلال تبادل إطلاق نار في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T15:16+0000

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وقالت شرطة حرس الحدود في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه "خلال العمليات في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم، أصيب 10 من مقاتلينا أحدهم بجروح خطيرة وتسعة بجروح طفيفة، وتم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في مستشفى مئير في كفار سابا".وأوضحت أن قوة إسرائيلية مشتركة من جنود الجيش وشرطة حرس الحدود و" ياماس"(وحدة خاصة): "دخلوا في تبادل لإطلاق النار وتم إلقاء المتفجرات عليهم. وقد لقى ستة مسلحين فلسطينيين مصرعهم فى مخيم اللاجئين منذ صباح اليوم".وكانت مواجهات قد اندلعت في وقت سابق من اليوم الخميس بين القوة الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في المخيم.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس": "تنفذ قوات الأمن بتوجيه من الشاباك (جهاز الأمن العام) منذ ساعات الليل عملية فرقية لمواجهة الإرهاب في مخيم نور شمس للاجئين".وأضاف البيان: "تعمل القوات على إلقاء القبض على مطلوبين وإحباط البنى التحتية الإرهابية ومصادرة الأسلحة".وتابع: "تم حتى الآن اعتقال نحو 10 مطلوبين وإتلاف عدد من العبوات الجاهزة للاستخدام التي كشفت عنها القوة. بالإضافة إلى ذلك، جرى تبادل لإطلاق النار مع مسلحين وإلقاء عبوات ناسفة على القوات. تم رصد إصابات".وقال البيان: "كما رصدت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي خلية مسلحة عرضت قواتنا في المنطقة للخطر، وقامت الطائرة بمهاجمتها، وقُتل عدد من الإرهابيين نتيجة للهجوم".وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول: "تواصل القوات عملها حتى هذا الوقت".من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "حصيلة الشهداء في مخيم نور شمس منذ فجر اليوم، وصلت إلى 9"، مما يرفع عدد القتلى في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 77.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد 5 منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم الى مستشفى ثابت ثابت".وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة".وتابعت الوكالة الفلسطينية: "كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إصابته بالرأس، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه، وقطعت التيار الكهربائي والمياه عن المخيم".وتأتي تلك التطورات في الضفة تزامنا مع استمرار الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمتواصلة لليوم الثالث عشر على التوالي.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-فلسطيني-القوات-الإسرائيلية-تحاصر-مخيم-نور-شمس-بطولكرم-بالضفة-الغربية-1082178691.html

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