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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-غضب-في-أوكرانيا-من-زج-المرضى-والمعاقين-في-الجيش-1082203216.html
إعلام: غضب في أوكرانيا من زج المرضى والمعاقين في الجيش
إعلام: غضب في أوكرانيا من زج المرضى والمعاقين في الجيش
ذكرت صحيفة أوكرانية أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية يشكون من اللجان الطبية العسكرية في أوكرانيا التي تعترف بأن الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى لائقون بشكل مشروط... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T13:41+0000
2023-10-19T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت الصحيفة على صفحتها في "تلغرام" فيديو من مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية، يقول إنه شارك في الأعمال القتالية لمدة خمس سنوات ويحتاج إلى عملية. ووفقا له، اعترفت اللجنة الطبية العسكرية بأنه محدود الصلاحية للخدمة، ولكن تم إرساله إلى الجبهة مرة أخرى.وقال: "تم نقلنا إلى اللواء 23. جميع المرضى الموجودين في المستشفى، يتم إخراجهم من المستشفى ويتم إلقاؤهم جميعا تحت نيران باخموت".وأضاف: "على عكاز، جاءوا إلى الكتائب القتالية... كنت بحاجة لعملية جراحية، رفضوا ذلك، لقد اتصلت بالخط الساخن في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة".وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإن الإدارات التي اتصل بها لم تساعده.في وقت سابق، اقترح مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، دميتري لوبينيتس، إزالة وضع "الملاءمة المحدودة" فيما يتعلق بالخدمة العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231018/غراد-الروسية-تحرق-مركبة-مدرعة-ألمانية-وزنها-54-طنا-فيديو-1082167548.html
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إعلام: غضب في أوكرانيا من زج المرضى والمعاقين في الجيش

13:41 GMT 19.10.2023
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
/
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ذكرت صحيفة أوكرانية أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية يشكون من اللجان الطبية العسكرية في أوكرانيا التي تعترف بأن الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى لائقون بشكل مشروط للخدمة.
ونشرت الصحيفة على صفحتها في "تلغرام" فيديو من مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية، يقول إنه شارك في الأعمال القتالية لمدة خمس سنوات ويحتاج إلى عملية. ووفقا له، اعترفت اللجنة الطبية العسكرية بأنه محدود الصلاحية للخدمة، ولكن تم إرساله إلى الجبهة مرة أخرى.
وقال: "تم نقلنا إلى اللواء 23. جميع المرضى الموجودين في المستشفى، يتم إخراجهم من المستشفى ويتم إلقاؤهم جميعا تحت نيران باخموت".
وأضاف: "على عكاز، جاءوا إلى الكتائب القتالية... كنت بحاجة لعملية جراحية، رفضوا ذلك، لقد اتصلت بالخط الساخن في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة".
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"غراد" الروسية تحرق مركبة مدرعة ألمانية وزنها 54 طنا... فيديو
أمس, 15:19 GMT
وبحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإن الإدارات التي اتصل بها لم تساعده.
في وقت سابق، اقترح مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، دميتري لوبينيتس، إزالة وضع "الملاءمة المحدودة" فيما يتعلق بالخدمة العسكرية.
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