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إعلام فلسطيني: القوات الإسرائيلية تحاصر مخيم نور شمس بالضفة الغربية
https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-فلسطيني-القوات-الإسرائيلية-تحاصر-مخيم-نور-شمس-بطولكرم-بالضفة-الغربية-1082178691.html
إعلام فلسطيني: القوات الإسرائيلية تحاصر مخيم نور شمس بالضفة الغربية
إعلام فلسطيني: القوات الإسرائيلية تحاصر مخيم نور شمس بالضفة الغربية
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، بأن القوات الإسرائيلية تحاصر مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية، حيث دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T03:22+0000
2023-10-19T03:28+0000
أخبار الضفة الغربية
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وقال التلفزيون الفلسطيني إن: "قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة نحو مخيم نور شمس في طولكرم بحيث تطبق الحصار على محاور المخيم ومواجهات واشتباكات مستمرة منذ ساعات".كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال ما زالت تحاصر المخيم بأعداد كبيرة من الجنود، وتمركزت في منطقة جبل النصر، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع.وأشارت الوكالة إلى أن "مواجهات ما زالت تدور في المخيم".وفي وقت سابق، صباح اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لمقتل فلسطينيين اثنين. هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/مقتل-فتى-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-شرق-مدينة-طولكرم-بالضفة-الغربية-1082178511.html
https://sputnikarabic.ae/20231019/الوكالة-الفلسطينية-4-إصابات-بالرصاص-الحي-خلال-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-مخيم-الدهيشة-بالضفة-الغربية-1082177570.html
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أخبار الضفة الغربية
أخبار الضفة الغربية

إعلام فلسطيني: القوات الإسرائيلية تحاصر مخيم نور شمس بالضفة الغربية

03:22 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 03:28 GMT 19.10.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatمصانع جيشوري في طولكرم، شمال الضفة الغربية
مصانع جيشوري في طولكرم، شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، بأن القوات الإسرائيلية تحاصر مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية، حيث دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة.
وقال التلفزيون الفلسطيني إن: "قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة نحو مخيم نور شمس في طولكرم بحيث تطبق الحصار على محاور المخيم ومواجهات واشتباكات مستمرة منذ ساعات".
كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال ما زالت تحاصر المخيم بأعداد كبيرة من الجنود، وتمركزت في منطقة جبل النصر، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع.
وأشارت الوكالة إلى أن "مواجهات ما زالت تدور في المخيم".
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية
02:39 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لمقتل فلسطينيين اثنين.
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
4 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة بالضفة الغربية
00:09 GMT
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.
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