https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-ميغ-31-الروسية-التي-تحلق-فوق-البحر-الأسود-تحمل-شيئا-مخيفا-1082189680.html
إعلام: "ميغ-31" الروسية التي تحلق فوق البحر الأسود "تحمل شيئا مخيفا"
إعلام: "ميغ-31" الروسية التي تحلق فوق البحر الأسود "تحمل شيئا مخيفا"
صرّحت صحيفة أمريكية متخصصة بالأسلحة، أن طائرات"ميغ-31" التي تقوم بدوريات في البحر الأسود بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسلحة بصواريخ... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T09:40+0000
2023-10-19T09:40+0000
2023-10-19T09:40+0000
سلاح روسيا
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/12/1062378687_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_24f989049fd3de869c473d79198fba8c.jpg
وقالت الصحيفة: "يتم تقييم "كينجال" الروسي ليس فقط لسرعته العالية جدا، ما يقارب 9 ماخ، ولكن أيضا لقدرته العالية على المناورة ومساره شبه الباليستي على ارتفاعات منخفضة، ما يجعل من الصعب للغاية تتبعه واعتراضه واكتشافه أحيانا أثناء الطيران".وبحسب صحيفة "Military Watch"، فأن قرار القيادة الروسية قد يكون ردا على زيادة الولايات المتحدة وجودها في شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن طائرات"ميغ-31" التي تحمل صواريخ "كينجال" على متنها، يمكن أن تشكل تهديدا للمجموعة الضاربة الأمريكية المتمركزة هناك.وقال بوتين، في مؤتمر صحفي عقب زيارته للصين: "بناء على تعليماتي، تبدأ القوات الجوفضائية الروسية دوريات دائمة في المنطقة المحايدة للمجال الجوي فوق البحر الأسود، وطائراتنا من طراز "ميغ-31" مسلحة بمجمعات كينجال".وصاروخ مجمع كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وفقًا للمطورين، مضمون للتغلب على جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الموجودة، وإيصال الرؤوس الحربية النووية والتقليدية إلى مسافة تصل إلى ألفي كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20230919/روستيخ-تزيد-إنتاج-صواريخ-كينجال-الفرط-صوتية-وإسكندر-التكتيكية-1081175782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/12/1062378687_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_38ed4917a1bc20c10c121023c949ad49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, العالم, روسيا
سلاح روسيا, العالم, روسيا
إعلام: "ميغ-31" الروسية التي تحلق فوق البحر الأسود "تحمل شيئا مخيفا"
تابعنا عبر
صرّحت صحيفة أمريكية متخصصة بالأسلحة، أن طائرات"ميغ-31" التي تقوم بدوريات في البحر الأسود بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسلحة بصواريخ "كينجال" لا يمكن اعتراضها.
وقالت الصحيفة: "يتم تقييم "كينجال" الروسي ليس فقط لسرعته العالية جدا، ما يقارب 9 ماخ، ولكن أيضا لقدرته العالية على المناورة ومساره شبه الباليستي على ارتفاعات منخفضة، ما يجعل من الصعب للغاية تتبعه واعتراضه واكتشافه أحيانا أثناء الطيران".
وبحسب صحيفة "Military Watch"، فأن قرار القيادة الروسية قد يكون ردا على زيادة الولايات المتحدة وجودها في شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن طائرات"ميغ-31" التي تحمل صواريخ "كينجال" على متنها، يمكن أن تشكل تهديدا للمجموعة الضاربة الأمريكية المتمركزة هناك.
وقال بوتين، في مؤتمر صحفي عقب زيارته للصين: "بناء على تعليماتي، تبدأ القوات الجوفضائية الروسية دوريات دائمة في المنطقة المحايدة للمجال الجوي فوق البحر الأسود، وطائراتنا من طراز "ميغ-31" مسلحة بمجمعات كينجال".
وصاروخ مجمع كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وفقًا للمطورين، مضمون للتغلب على جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الموجودة، وإيصال الرؤوس الحربية النووية والتقليدية إلى مسافة تصل إلى ألفي كيلومتر.