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https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-واشنطن-ترسل-إشارات-تؤكد-عزمها-استخدام-القوة-في-الشرق-الأوسط-1082203839.html
إعلام: واشنطن ترسل إشارات تؤكد عزمها استخدام القوة في الشرق الأوسط
إعلام: واشنطن ترسل إشارات تؤكد عزمها استخدام القوة في الشرق الأوسط
صرحت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة بنشرها الأخير للسفن باتجاه الشرق الأوسط ترسل إشارات بأنها تعتزم استخدام القوة في المنطقة إذا لزم الأمر. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T13:58+0000
2023-10-19T13:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب الصحيفة، فإن نشر السفن الذي قامت به الولايات المتحدة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في الآونة الأخيرة يهدف إلى تحذير "الوكلاء الإيرانيين" من التورط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وقالت صحيفة "بلومبرغ": "أرسلت الولايات المتحدة رسائل عبر قنوات مغلقة لتوضيح الأمر لإيران بشأن جدية نواياها في استخدام القوة إذا لزم الأمر".في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قررت الولايات المتحدة إرسال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط النزاع المسلح المستمر بين إسرائيل وقطاع غزة، حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.وتعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بتوفير كل ما يلزم لإسرائيل "للدفاع عن نفسها"، داعيًا "جميع من يرغب في تحقيق السلام في المنطقة" لإدانة هجوم حركة "حماس" على إسرائيل.وأكد أوستن تضامن بلاده مع إسرائيل في حربها ضد "حماس"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت في إسرائيل.وتواصل إسرائيل شن غارات على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من الشهر نفسه، طالت المباني السكنية والبنية التحتية فيما قطعت الكهرباء والماء وأغلقت المعابر أمام الفلسطينيين في غزة، بينما تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 2800 قتيل إضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.وتصطف شاحنات المساعدات في مطار العريش المصري بانتظار فتح معبر رفح لإدخالها.
https://sputnikarabic.ae/20231018/نتنياهو-أشكر-الرئيس-الأمريكي-على-حضوره-لإسرائيل-ودعمه-غير-المشروط-لبلادنا-أثناء-الحرب-على-غزة-1082160664.html
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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: واشنطن ترسل إشارات تؤكد عزمها استخدام القوة في الشرق الأوسط

13:58 GMT 19.10.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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صرحت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة بنشرها الأخير للسفن باتجاه الشرق الأوسط ترسل إشارات بأنها تعتزم استخدام القوة في المنطقة إذا لزم الأمر.
وبحسب الصحيفة، فإن نشر السفن الذي قامت به الولايات المتحدة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في الآونة الأخيرة يهدف إلى تحذير "الوكلاء الإيرانيين" من التورط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت صحيفة "بلومبرغ": "أرسلت الولايات المتحدة رسائل عبر قنوات مغلقة لتوضيح الأمر لإيران بشأن جدية نواياها في استخدام القوة إذا لزم الأمر".
في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قررت الولايات المتحدة إرسال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط النزاع المسلح المستمر بين إسرائيل وقطاع غزة، حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وتعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بتوفير كل ما يلزم لإسرائيل "للدفاع عن نفسها"، داعيًا "جميع من يرغب في تحقيق السلام في المنطقة" لإدانة هجوم حركة "حماس" على إسرائيل.
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أمس, 13:28 GMT
وأكد أوستن تضامن بلاده مع إسرائيل في حربها ضد "حماس"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت في إسرائيل.
وتواصل إسرائيل شن غارات على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من الشهر نفسه، طالت المباني السكنية والبنية التحتية فيما قطعت الكهرباء والماء وأغلقت المعابر أمام الفلسطينيين في غزة، بينما تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 2800 قتيل إضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.
وتصطف شاحنات المساعدات في مطار العريش المصري بانتظار فتح معبر رفح لإدخالها.
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