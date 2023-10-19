إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2023
صورة بعنوان "غروب"، للمصور الروسي أليكسي أورلوف، الفائز بالجائزة الكبرى في فئة "الأخبار الرئيسية"، سلسلة صور.
الجنود الروس في ماريوبول. أليكسي أورلوف: "التقطت هذه الصور في الفترة من 12 إلى 20 مارس 2022، عندما زرت منطقة العمليات العسكرية الخاصة. تلك الأيام هي بسهولة أصعب فترة في حياتي، لأنني رأيت الناس الذين عاشوا كل هذا في دونيتسك وماريوبول".
صورة بعنوان "غروب"، للمصور الروسي أليكسي أورلوف، الفائز بالجائزة الكبرى في فئة "الأخبار الرئيسية"، سلسلة صور.
الجنود الروس في ماريوبول. أليكسي أورلوف: "التقطت هذه الصور في الفترة من 12 إلى 20 مارس 2022، عندما زرت منطقة العمليات العسكرية الخاصة. تلك الأيام هي بسهولة أصعب فترة في حياتي، لأنني رأيت الناس الذين عاشوا كل هذا في دونيتسك وماريوبول".
صورة بعنوان "كرة نارية"، للمصور السعودي أيمن يعقوب، الحاصلة على المركز الأول في فئة "أخبار البحرين الرئيسية"، صورة واحدة.
جدة، المملكة العربية السعودية، 25 مارس/ آذار: الدخان واللهب يتصاعد من مستودع نفط شركة "أرامكو" السعودية في جدة في المملكة العربية السعودية في 25 مارس 2022. الصورة حول هجوم صاروخي من اليمن على منشأة أرامكو السعودية النفطية في مدينة جدة السعودية.
صورة بعنوان "كرة نارية"، للمصور السعودي أيمن يعقوب، الحاصلة على المركز الأول في فئة "أخبار البحرين الرئيسية"، صورة واحدة.
جدة، المملكة العربية السعودية، 25 مارس/ آذار: الدخان واللهب يتصاعد من مستودع نفط شركة "أرامكو" السعودية في جدة في المملكة العربية السعودية في 25 مارس 2022. الصورة حول هجوم صاروخي من اليمن على منشأة أرامكو السعودية النفطية في مدينة جدة السعودية.
صورة بعنوان "ملكات النوم"، للمصور فابريس مبونانكيرا الحاصل على المركز الثاني، "صورة بوروندي. بطل من هذا الزمان"، سلسلة.
تبلغ رينيلد مبانزيندورري من العمر 47 عاما، وهي واحدة من النساء اللائي بقين على قيد الحياة بفضل مكب نفايات بوتيريري في بوجمبورا. زوجها هو أيضا جزء من جامعي التفريغ. مبانزيندورري أم لسبعة أطفال، وأكبر أمنياتها هو الخروج من مكب النفايات والقدرة على كسب لقمة العيش بطريقة مختلفة. هذه سلسلة من الصور الشخصية الناتجة عن مشروع "نساء المكب"، الذي يحكي قصة النساء وعائلاتهن اللائي بقين على قيد الحياة بفضل أكبر مدافن النفايات في مدينة بوجمبورا.
صورة بعنوان "ملكات النوم"، للمصور فابريس مبونانكيرا الحاصل على المركز الثاني، "صورة بوروندي. بطل من هذا الزمان"، سلسلة.
تبلغ رينيلد مبانزيندورري من العمر 47 عاما، وهي واحدة من النساء اللائي بقين على قيد الحياة بفضل مكب نفايات بوتيريري في بوجمبورا. زوجها هو أيضا جزء من جامعي التفريغ. مبانزيندورري أم لسبعة أطفال، وأكبر أمنياتها هو الخروج من مكب النفايات والقدرة على كسب لقمة العيش بطريقة مختلفة. هذه سلسلة من الصور الشخصية الناتجة عن مشروع "نساء المكب"، الذي يحكي قصة النساء وعائلاتهن اللائي بقين على قيد الحياة بفضل أكبر مدافن النفايات في مدينة بوجمبورا.
"طاقة النصر"، للمصور الروسي سيرغي بوبيليف، الحاصل على المركز الأول في فئة "الرياضة"، سلسلة صور.
التزلج الريفي على الثلج. ربع النهائي. الرياضيين خلال مسابقة حرة للسيدات. تعرض هذه السلسلة أبرز الأحداث من أداء فريق اللجنة الأولمبية الروسية في أولمبياد بكين 24 فبراير/ شباط 2022.
"طاقة النصر"، للمصور الروسي سيرغي بوبيليف، الحاصل على المركز الأول في فئة "الرياضة"، سلسلة صور.
التزلج الريفي على الثلج. ربع النهائي. الرياضيين خلال مسابقة حرة للسيدات. تعرض هذه السلسلة أبرز الأحداث من أداء فريق اللجنة الأولمبية الروسية في أولمبياد بكين 24 فبراير/ شباط 2022.
"ليلو-التوحد من الداخل"، للمصورة الفرنسية لوسي أودين داراس، الحاصلة على المركز الأول في فئة "بورتريه. بطل من هذا الزمان"، سلسلة صور.
لوسي أودين داراس: "الصور الظلية واحدة من أولى صوري التناظرية. كنا نسير على طول شاطئ البحر خلال مهرجان التصوير الفوتوغرافي ليه بلانش في دوفيل، بالقرب من معرض بيتر ليندبيرغ، عندما وصل أنطوان (شقيقها الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد) يشكل عفوي إلى موقعه أمام إحدى المطبوعات، كما لو كان أيضا أحد العارضين. بطريقة ما، هذه صورة داخل صورة".
"ليلو-التوحد من الداخل"، للمصورة الفرنسية لوسي أودين داراس، الحاصلة على المركز الأول في فئة "بورتريه. بطل من هذا الزمان"، سلسلة صور.
لوسي أودين داراس: "الصور الظلية واحدة من أولى صوري التناظرية. كنا نسير على طول شاطئ البحر خلال مهرجان التصوير الفوتوغرافي ليه بلانش في دوفيل، بالقرب من معرض بيتر ليندبيرغ، عندما وصل أنطوان (شقيقها الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد) يشكل عفوي إلى موقعه أمام إحدى المطبوعات، كما لو كان أيضا أحد العارضين. بطريقة ما، هذه صورة داخل صورة".
"القتل الرحيم الديموغرافي" للمصور الإسباني نادرا بولون، الحاصل على المركز الأول في فئة "كوكبي"، سلسلة صور.
أولغا تبلغ من العمر 91 عاما وتعيش بمفردها في قرية في لوغو. قبل شهر، أجبر ابنها، الذي كان يعيش في المدينة، على القدوم والعيش معها خوفا من تعرضها للسقوط أو مشكلة مرتبطة بسنها وحركتها. إسبانيا. أورول. لوغو. 23 مايو/ أيار 2022.
"القتل الرحيم الديموغرافي" للمصور الإسباني نادرا بولون، الحاصل على المركز الأول في فئة "كوكبي"، سلسلة صور.
أولغا تبلغ من العمر 91 عاما وتعيش بمفردها في قرية في لوغو. قبل شهر، أجبر ابنها، الذي كان يعيش في المدينة، على القدوم والعيش معها خوفا من تعرضها للسقوط أو مشكلة مرتبطة بسنها وحركتها. إسبانيا. أورول. لوغو. 23 مايو/ أيار 2022.
صورة بعنوان "بوزكاشي" ، للمصور الفرنسي لامبرت كولمان، الحاصل على المركز الثاني في فئة "الرياضة"، سلسلة صور.
في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، تقام واحدة من أولى بطولات بوزكاشي الكبيرة (هي اللعبة الأكثر شعبية بين الطاجيك) بالقرب من مصنع الأسمنت في ضواحي دوشانبي. في هذا المجال، يتجمع العشرات من راكبي الخيول، على أمل الفوز بإحدى الجوائز المالية.
صورة بعنوان "بوزكاشي" ، للمصور الفرنسي لامبرت كولمان، الحاصل على المركز الثاني في فئة "الرياضة"، سلسلة صور.
في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، تقام واحدة من أولى بطولات بوزكاشي الكبيرة (هي اللعبة الأكثر شعبية بين الطاجيك) بالقرب من مصنع الأسمنت في ضواحي دوشانبي. في هذا المجال، يتجمع العشرات من راكبي الخيول، على أمل الفوز بإحدى الجوائز المالية.
صورة بعنوان "تقليد يحتضر. الرؤية من خلال دائرة"، للمصور الهندي سايان أديكاري، الحاصل على المركز الأول في فئة "كوكبي"، صورة واحدة.
مجتمع صيادي الأسماك. بدأت هذه الممارسة خلال الحرب العالمية الثانية عندما دفع نقص الغذاء وأماكن الصيد المكتظة بعض الرجال الأذكياء لمحاولة الصيد في الماء. تم التقاط هذه الصورة على الساحل الشمالي للهند.
صورة بعنوان "تقليد يحتضر. الرؤية من خلال دائرة"، للمصور الهندي سايان أديكاري، الحاصل على المركز الأول في فئة "كوكبي"، صورة واحدة.
مجتمع صيادي الأسماك. بدأت هذه الممارسة خلال الحرب العالمية الثانية عندما دفع نقص الغذاء وأماكن الصيد المكتظة بعض الرجال الأذكياء لمحاولة الصيد في الماء. تم التقاط هذه الصورة على الساحل الشمالي للهند.
صورة بعنوان "التعايش"، للمصور الإيطالي جياكومو دورلاندو، الحاصل على المركز الثاني "كوكبي"، سلسلة صور.
موضوع الصورة: السلاحف البحرية هي من بين الأنواع البحرية الأكثر تأثرا بتغير المناخ. بينما يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف القوية إلى تآكل موائلها الشاطئية، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تغيير التيارات المحيطية، مما قد يؤدي إلى إدخال السلاحف البحرية إلى مفترسات جديدة.
صورة بعنوان "التعايش"، للمصور الإيطالي جياكومو دورلاندو، الحاصل على المركز الثاني "كوكبي"، سلسلة صور.
موضوع الصورة: السلاحف البحرية هي من بين الأنواع البحرية الأكثر تأثرا بتغير المناخ. بينما يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف القوية إلى تآكل موائلها الشاطئية، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تغيير التيارات المحيطية، مما قد يؤدي إلى إدخال السلاحف البحرية إلى مفترسات جديدة.
صورة بعنوان "طريق بحر الشمال"، للمصورة الروسية فيرا فاكولوفا، الحاصلة على المركز الثالث في فئة "كوكبي"، سلسلة صور.
الصورة حول اختتام العمل في المحطة القطبية. الطاقم وأعضاء البعثة في طريقهم إلى مروحية مي-8 التي ستأخذهم على متن سفينة. يمتد طريق بحر الشمال من مضيق كارا في الغرب إلى مضيق بيرينغ في الشرق. الظروف الجليدية القاسية والمناخ القطبي الشديد هي العقبات الرئيسية أمام الملاحة في المنطقة. صيف القطب الشمالي قصير، ولكن خلال الأشهر الأكثر دفئا، تمكنت سفينة ميخائيل سوموف، وهي سفينة أسطورية تعمل بالديزل والكهرباء، من القيام برحلتين. الطريق بأكمله، مع جميع نقاط الإنزال، مدروس بعناية.
صورة بعنوان "طريق بحر الشمال"، للمصورة الروسية فيرا فاكولوفا، الحاصلة على المركز الثالث في فئة "كوكبي"، سلسلة صور.
الصورة حول اختتام العمل في المحطة القطبية. الطاقم وأعضاء البعثة في طريقهم إلى مروحية مي-8 التي ستأخذهم على متن سفينة. يمتد طريق بحر الشمال من مضيق كارا في الغرب إلى مضيق بيرينغ في الشرق. الظروف الجليدية القاسية والمناخ القطبي الشديد هي العقبات الرئيسية أمام الملاحة في المنطقة. صيف القطب الشمالي قصير، ولكن خلال الأشهر الأكثر دفئا، تمكنت سفينة ميخائيل سوموف، وهي سفينة أسطورية تعمل بالديزل والكهرباء، من القيام برحلتين. الطريق بأكمله، مع جميع نقاط الإنزال، مدروس بعناية.
صورة بعنوان "يجب علينا أن ننتظر فقط"، للمصورة الروسية تايسيا فورونتسوفا، الحاصلة على المركز الثاني في فئة "الأخبار الرئيسية"، سلسلة صور.
امرأة مسنة تقف في منزل جارتها المحترق في يلينوفكا، وهي قرية بالقرب من دونيتسك. أصابت قذيفة القوات المسلحة الأوكرانية السقف مباشرة، واشتعلت النيران في المنزل على الفور. لحسن الحظ، نجا صاحب المكان.
صورة بعنوان "يجب علينا أن ننتظر فقط"، للمصورة الروسية تايسيا فورونتسوفا، الحاصلة على المركز الثاني في فئة "الأخبار الرئيسية"، سلسلة صور.
امرأة مسنة تقف في منزل جارتها المحترق في يلينوفكا، وهي قرية بالقرب من دونيتسك. أصابت قذيفة القوات المسلحة الأوكرانية السقف مباشرة، واشتعلت النيران في المنزل على الفور. لحسن الحظ، نجا صاحب المكان.
صورة بعنوان "إماغو"، للمصور الروسي فلاديسلاف نيكراسوف، الحاصل على المركز الأول في فئة "بورتريه"، صورة واحدة.
في علم الأحياء، الصورة تظهر المرحلة الأخيرة من الحشرة أثناء تحولها. من وجهة نظر علم النفس، تم تقديم المفهوم من قبل كارل غوستاف يونغ، ويشير إلى النموذج العقلي اللاواعي الذي نرى من خلاله أشخاصا آخرين. هذه الصورة لأحد المارة مع قبعة الأذن وقناع الوجه والأجنحة "تذكرني بـ "رئيس الملائكة" المتعب الذي يعيش في الجوار"، بحسب المصور.
صورة بعنوان "إماغو"، للمصور الروسي فلاديسلاف نيكراسوف، الحاصل على المركز الأول في فئة "بورتريه"، صورة واحدة.
في علم الأحياء، الصورة تظهر المرحلة الأخيرة من الحشرة أثناء تحولها. من وجهة نظر علم النفس، تم تقديم المفهوم من قبل كارل غوستاف يونغ، ويشير إلى النموذج العقلي اللاواعي الذي نرى من خلاله أشخاصا آخرين. هذه الصورة لأحد المارة مع قبعة الأذن وقناع الوجه والأجنحة "تذكرني بـ "رئيس الملائكة" المتعب الذي يعيش في الجوار"، بحسب المصور.
صورة بعنوان "الكفاح حتى آخر قطرة"، للمصور الروسي إدغار بريشانوف، الحاصل على المركز الأول في فئة "الرياضة"، صورة واحدة.
تظهر الصورة إيغور نوسكوف، لاعب نادي "سيسكا موسكو"، في مباراة ضد نظرائه من توربيدو موسكو. أثناء محاولته إبقاء الكرة في الملعب، سقط إيغور في بركة لكن هذا لم يردعه. كان مصمما على الاحتفاظ بالكرة لفريقه.
صورة بعنوان "الكفاح حتى آخر قطرة"، للمصور الروسي إدغار بريشانوف، الحاصل على المركز الأول في فئة "الرياضة"، صورة واحدة.
تظهر الصورة إيغور نوسكوف، لاعب نادي "سيسكا موسكو"، في مباراة ضد نظرائه من توربيدو موسكو. أثناء محاولته إبقاء الكرة في الملعب، سقط إيغور في بركة لكن هذا لم يردعه. كان مصمما على الاحتفاظ بالكرة لفريقه.
صورة بعنوان "النار والرماد"، للمصور الإسباني أدرا بولون، الحاصل على المركز الثالث في فئة "الأخبار الرئيسية"، سلسلة صور.
العديد من رجال الإطفاء يعملون مباشرة ضد النيران المتقدمة. بعد عدة أيام، لا يزال الحريق خارج نطاق السيطرة. إسبانيا. فيلارباكا. يا كوريل. لوغو، 21 يوليو/ تموز 2022.
صورة بعنوان "النار والرماد"، للمصور الإسباني أدرا بولون، الحاصل على المركز الثالث في فئة "الأخبار الرئيسية"، سلسلة صور.
العديد من رجال الإطفاء يعملون مباشرة ضد النيران المتقدمة. بعد عدة أيام، لا يزال الحريق خارج نطاق السيطرة. إسبانيا. فيلارباكا. يا كوريل. لوغو، 21 يوليو/ تموز 2022.
صورة بعنوان "الغرب"، للمصور الروسي أليكسي أولوف، الحاصل على الجائزة الكبرى في فئة "الأخبار الرئيسية"، سلسلة صور.
يغادر سكان ماريوبول المدينة المحترقة، عبر الممر الأخضر. أولوف: "التقطت هذه الصور في الفترة من 12 إلى 20 مارس 2022، عندما زرت منطقة العملية العسكرية الخاصة. كانت تلك الأيام أصعب فترة في حياتي، لأنني رأيت أشخاصا عاشوا كل هذا في دونيتسك وماريوبول".
صورة بعنوان "الغرب"، للمصور الروسي أليكسي أولوف، الحاصل على الجائزة الكبرى في فئة "الأخبار الرئيسية"، سلسلة صور.
يغادر سكان ماريوبول المدينة المحترقة، عبر الممر الأخضر. أولوف: "التقطت هذه الصور في الفترة من 12 إلى 20 مارس 2022، عندما زرت منطقة العملية العسكرية الخاصة. كانت تلك الأيام أصعب فترة في حياتي، لأنني رأيت أشخاصا عاشوا كل هذا في دونيتسك وماريوبول".