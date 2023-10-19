إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2023

"ليلو-التوحد من الداخل"، للمصورة الفرنسية لوسي أودين داراس، الحاصلة على المركز الأول في فئة "بورتريه. بطل من هذا الزمان"، سلسلة صور.

لوسي أودين داراس: "الصور الظلية واحدة من أولى صوري التناظرية. كنا نسير على طول شاطئ البحر خلال مهرجان التصوير الفوتوغرافي ليه بلانش في دوفيل، بالقرب من معرض بيتر ليندبيرغ، عندما وصل أنطوان (شقيقها الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد) يشكل عفوي إلى موقعه أمام إحدى المطبوعات، كما لو كان أيضا أحد العارضين. بطريقة ما، هذه صورة داخل صورة".