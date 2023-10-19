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https://sputnikarabic.ae/20231019/استقالة-مسؤول-ثان-بالخارجية-الأمريكية-بسبب-الأوضاع-في-غزة-1082202686.html
استقالة مسؤول ثان بالخارجية الأمريكية بسبب الأوضاع في غزة
استقالة مسؤول ثان بالخارجية الأمريكية بسبب الأوضاع في غزة
قدّمت مسؤولة جديدة في وزارة الخارجية الأمريكية استقالتها لتنضم إلى جوش بول، مدير مكتب شؤون الكونغرس والشؤون العامة، الذي قدّم استقالته في وقت سابق. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T13:14+0000
2023-10-19T13:14+0000
طوفان الأقصى
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وكان بول قد تقدم باستقالته اعتراضًا على طريقة تعامل واشنطن مع الأوضاع في غزة، وهي ذات الأسباب التي دفعت لارا فريدمان، للاستقالة، أيضا.وتتولى فريدمان رئاسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، التي تسهم في توجيه السياسات الأمريكية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.وكان جوش بول قد برر استقالته بعدم قدرته على مواصلة العمل في ضوء الدعم العسكري المتزايد، الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل، معتبرًا أن رد فعل البيت الأبيض يعتمد على ما وصفه بـ"الإفلاس الفكري".يذكر أن المحلل السياسي الأمريكي والصحفي السابق في قناة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، حذر من خسارة الولايات المتحدة لأي حرب في الشرق الأوسط إذا شاركت فيها روسيا والصين وتركيا.وقال كارلسون إن "المخاطر تفوق بكثير ما يدركه العديد من الأمريكيين، حيث أنه من السهل أن نتخيل عدة دول أخرى تنجذب إلى الصراع بين إسرائيل وحماس".ولفت إلى أن الجيش الأمريكي أضعف مما كان عليه في الخمسين سنة الماضية بسبب صراعين لا معنى لهما في العراق وأفغانستان، مشيرًا إلى أن هناك انقسام داخلي بسبب سياسات البنتاغون "الهزلية".وقال كارلسون: "هذا ليس الوقت المناسب لحرب عالمية، فسوف نخسرها، لكن قائدنا الأعلى لا يدرك ذلك (في إشارة إلى بايدن)".يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين، وأعلنت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدعم إسرائيل بكل السبل، وقام وزير خارجيتها بزيارة تل أبيب مرتين، بينما قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة أخرى لتأكيد دعم واشنطن لإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231019/استقالة-مسؤول-بالكونغرس-الأمريكي-احتجاجا-على-سياسة-واشنطن-في-حرب-غزة-1082190044.html
https://sputnikarabic.ae/20231019/الصين-تنتقد-الولايات-المتحدة-لعرقلتها-اعتماد-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-1082188310.html
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طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

استقالة مسؤول ثان بالخارجية الأمريكية بسبب الأوضاع في غزة

13:14 GMT 19.10.2023
© AFP 2023 / Aris Messinisالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
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قدّمت مسؤولة جديدة في وزارة الخارجية الأمريكية استقالتها لتنضم إلى جوش بول، مدير مكتب شؤون الكونغرس والشؤون العامة، الذي قدّم استقالته في وقت سابق.
وكان بول قد تقدم باستقالته اعتراضًا على طريقة تعامل واشنطن مع الأوضاع في غزة، وهي ذات الأسباب التي دفعت لارا فريدمان، للاستقالة، أيضا.
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
استقالة مسؤول بالكونغرس الأمريكي احتجاجا على سياسة واشنطن في حرب غزة
09:47 GMT
وتتولى فريدمان رئاسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، التي تسهم في توجيه السياسات الأمريكية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.
وكان جوش بول قد برر استقالته بعدم قدرته على مواصلة العمل في ضوء الدعم العسكري المتزايد، الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل، معتبرًا أن رد فعل البيت الأبيض يعتمد على ما وصفه بـ"الإفلاس الفكري".
يذكر أن المحلل السياسي الأمريكي والصحفي السابق في قناة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، حذر من خسارة الولايات المتحدة لأي حرب في الشرق الأوسط إذا شاركت فيها روسيا والصين وتركيا.
وقال كارلسون إن "المخاطر تفوق بكثير ما يدركه العديد من الأمريكيين، حيث أنه من السهل أن نتخيل عدة دول أخرى تنجذب إلى الصراع بين إسرائيل وحماس".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
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09:12 GMT
ولفت إلى أن الجيش الأمريكي أضعف مما كان عليه في الخمسين سنة الماضية بسبب صراعين لا معنى لهما في العراق وأفغانستان، مشيرًا إلى أن هناك انقسام داخلي بسبب سياسات البنتاغون "الهزلية".
وقال كارلسون: "هذا ليس الوقت المناسب لحرب عالمية، فسوف نخسرها، لكن قائدنا الأعلى لا يدرك ذلك (في إشارة إلى بايدن)".
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين، وأعلنت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدعم إسرائيل بكل السبل، وقام وزير خارجيتها بزيارة تل أبيب مرتين، بينما قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة أخرى لتأكيد دعم واشنطن لإسرائيل.
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