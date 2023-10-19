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https://sputnikarabic.ae/20231019/اكتشاف-كنز-يعود-تاريخه-إلى-1500-عام-قبل-الميلاد-بحقل-جزر-في-سويسرا-صور-1082200846.html
اكتشاف كنز يعود تاريخه إلى 1500 عام قبل الميلاد بحقل جزر في سويسرا... صور
اكتشاف كنز يعود تاريخه إلى 1500 عام قبل الميلاد بحقل جزر في سويسرا... صور
توصل أحد علماء الآثار الهواة في سويسرا إلى كنز بالصدفة، أثناء قيامه بتنظيف الخردة المعدنية في حقل أحد المزارعين. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T12:36+0000
2023-10-19T12:36+0000
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والكنز عبارة عن مجموعة من مجوهرات العصر البرونزي، التي يعود تاريخها إلى نحو 1500 عام قبل الميلاد، حسبما تم الإعلان عنه، أمس الأربعاء، وفقا لموقع "Live Science".وتم هذا الاكتشاف المذهل في مدينة غوتنغن السويسرية، عندما كان عالم كشف المعادن الهاوي، فرانز زان، يقوم بإزالة الخردة المعدنية من حقل جزر لأحد المزارعين، ليقوم جهاز كشف المعادن الخاص به بتنبيهه إلى وجود قرص برونزي مسنن في الحقل المحروث.وكشفت التحقيقات الإضافية أن القرص إلى جانب 13 قرصا آخر، يتكون من قلادة قديمة فاخرة حددها علماء الآثار المحليون، كجزء من "المجوهرات التقليدية" التي كانت ترتديها النساء خلال العصر البرونزي.كما تم اكتشاف مجموعة كبيرة من العناصر الأخرى في مكان قريب، بما في ذلك رأس سهم من البرونز، وسن دب مثقوب، وكريستال صخري، وسن سمكة قرش متحجرة، وأمونيت صغير و"عدة أحبار بونهرز".وكتب مقالا سويسريا حول الاكتشاف: "من المحتمل أن يكون التواجد الطبيعي لهذه الخرزات من خام الحديد والأمونيت موجودا في منطقة شافهاوزن".ويعتقد الباحثون أن هذه العناصر ربما كانت تضفي خصائص علاجية أو وقائية خاصة على مرتديها، مثل "التميمة".ويقول المسؤولون إن المجوهرات تعود إلى "الوقت الذي ازدهرت فيه حضارات متقدمة مهمة في البحر الأبيض المتوسط".وأشاروا إلى أن العناصر المكتشفة النادرة، سيتم عرضها في متحف الآثار السويسري في فراونفيلد، العام المقبل 2024، بعد إجراء عملية ترميم لها.
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اكتشاف كنز يعود تاريخه إلى 1500 عام قبل الميلاد بحقل جزر في سويسرا... صور

12:36 GMT 19.10.2023
© AFP 2023 / ADAM IHSEعرض بعض القطع المكتشفة من العصر البرونزي في 29 نيسان/ أبريل 2021 في غوتنبرغ، السويد
عرض بعض القطع المكتشفة من العصر البرونزي في 29 نيسان/ أبريل 2021 في غوتنبرغ، السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
عرض بعض القطع المكتشفة من العصر البرونزي في 29 نيسان/ أبريل 2021 في غوتنبرغ، السويد
© AFP 2023 / ADAM IHSE
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توصل أحد علماء الآثار الهواة في سويسرا إلى كنز بالصدفة، أثناء قيامه بتنظيف الخردة المعدنية في حقل أحد المزارعين.
والكنز عبارة عن مجموعة من مجوهرات العصر البرونزي، التي يعود تاريخها إلى نحو 1500 عام قبل الميلاد، حسبما تم الإعلان عنه، أمس الأربعاء، وفقا لموقع "Live Science".
وتم هذا الاكتشاف المذهل في مدينة غوتنغن السويسرية، عندما كان عالم كشف المعادن الهاوي، فرانز زان، يقوم بإزالة الخردة المعدنية من حقل جزر لأحد المزارعين، ليقوم جهاز كشف المعادن الخاص به بتنبيهه إلى وجود قرص برونزي مسنن في الحقل المحروث.
وكشفت التحقيقات الإضافية أن القرص إلى جانب 13 قرصا آخر، يتكون من قلادة قديمة فاخرة حددها علماء الآثار المحليون، كجزء من "المجوهرات التقليدية" التي كانت ترتديها النساء خلال العصر البرونزي.
كما تم اكتشاف مجموعة كبيرة من العناصر الأخرى في مكان قريب، بما في ذلك رأس سهم من البرونز، وسن دب مثقوب، وكريستال صخري، وسن سمكة قرش متحجرة، وأمونيت صغير و"عدة أحبار بونهرز".
وكتب مقالا سويسريا حول الاكتشاف: "من المحتمل أن يكون التواجد الطبيعي لهذه الخرزات من خام الحديد والأمونيت موجودا في منطقة شافهاوزن".
ويعتقد الباحثون أن هذه العناصر ربما كانت تضفي خصائص علاجية أو وقائية خاصة على مرتديها، مثل "التميمة".
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ويقول المسؤولون إن المجوهرات تعود إلى "الوقت الذي ازدهرت فيه حضارات متقدمة مهمة في البحر الأبيض المتوسط".
وأشاروا إلى أن العناصر المكتشفة النادرة، سيتم عرضها في متحف الآثار السويسري في فراونفيلد، العام المقبل 2024، بعد إجراء عملية ترميم لها.
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