https://sputnikarabic.ae/20231019/اكتشاف-كنز-يعود-تاريخه-إلى-1500-عام-قبل-الميلاد-بحقل-جزر-في-سويسرا-صور-1082200846.html

اكتشاف كنز يعود تاريخه إلى 1500 عام قبل الميلاد بحقل جزر في سويسرا... صور

اكتشاف كنز يعود تاريخه إلى 1500 عام قبل الميلاد بحقل جزر في سويسرا... صور

توصل أحد علماء الآثار الهواة في سويسرا إلى كنز بالصدفة، أثناء قيامه بتنظيف الخردة المعدنية في حقل أحد المزارعين. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T12:36+0000

2023-10-19T12:36+0000

2023-10-19T12:36+0000

مجتمع

منوعات

العالم

الأخبار

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082200688_0:44:1472:872_1920x0_80_0_0_41955bbe0b45de0d29690ef2629a2ade.jpg

والكنز عبارة عن مجموعة من مجوهرات العصر البرونزي، التي يعود تاريخها إلى نحو 1500 عام قبل الميلاد، حسبما تم الإعلان عنه، أمس الأربعاء، وفقا لموقع "Live Science".وتم هذا الاكتشاف المذهل في مدينة غوتنغن السويسرية، عندما كان عالم كشف المعادن الهاوي، فرانز زان، يقوم بإزالة الخردة المعدنية من حقل جزر لأحد المزارعين، ليقوم جهاز كشف المعادن الخاص به بتنبيهه إلى وجود قرص برونزي مسنن في الحقل المحروث.وكشفت التحقيقات الإضافية أن القرص إلى جانب 13 قرصا آخر، يتكون من قلادة قديمة فاخرة حددها علماء الآثار المحليون، كجزء من "المجوهرات التقليدية" التي كانت ترتديها النساء خلال العصر البرونزي.كما تم اكتشاف مجموعة كبيرة من العناصر الأخرى في مكان قريب، بما في ذلك رأس سهم من البرونز، وسن دب مثقوب، وكريستال صخري، وسن سمكة قرش متحجرة، وأمونيت صغير و"عدة أحبار بونهرز".وكتب مقالا سويسريا حول الاكتشاف: "من المحتمل أن يكون التواجد الطبيعي لهذه الخرزات من خام الحديد والأمونيت موجودا في منطقة شافهاوزن".ويعتقد الباحثون أن هذه العناصر ربما كانت تضفي خصائص علاجية أو وقائية خاصة على مرتديها، مثل "التميمة".ويقول المسؤولون إن المجوهرات تعود إلى "الوقت الذي ازدهرت فيه حضارات متقدمة مهمة في البحر الأبيض المتوسط".وأشاروا إلى أن العناصر المكتشفة النادرة، سيتم عرضها في متحف الآثار السويسري في فراونفيلد، العام المقبل 2024، بعد إجراء عملية ترميم لها.

https://sputnikarabic.ae/20230714/رجل-يعثر-على-كنز-كنتاكي-العظيم-من-الذهب-دفن-قبل-200-عام-فيديو-1079065849.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن