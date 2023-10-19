https://sputnikarabic.ae/20231019/البرلمان-الروسي-يوجه-نداء-إلى-برلمانات-العالم-والأمم-المتحدة-حول-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082187314.html
البرلمان الروسي يوجه نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
البرلمان الروسي يوجه نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أعلن رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، أنه تم عرض مشروع نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة، على مجلس الدوما، بشأن الصراع... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T08:39+0000
2023-10-19T08:39+0000
2023-10-19T08:39+0000
روسيا
طوفان الأقصى
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وجاء في نص مشروع النداء: "يتوجه نواب مجلس الدوما إلى الأمم المتحدة وبرلمانات بلدان العالم، لاتخاذ جميع التدابير الممكنة على الفور، لوقف إراقة الدماء وتصاعد العنف ضد المدنيين، خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومنع وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في الشرق الأوسط".ويشير النداء إلى أن حجم المأساة التي تكشفت قد تجلى في الهجوم الصاروخي على مستشفى في غزة، يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة مئات المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.وأضاف المشروع: "لقد أودت الوحشية غير المبررة والاستخدام غير المتناسب للقوة بالفعل، بحياة عدة آلاف. أدت الأساليب البربرية للتعامل مع المشاكل السياسية بالقوة المسلحة إلى الآلاف من الاحتجاجات المعادية للسامية والمعادية للإسلام في جميع أنحاء العالم... ندين بشدة أي انتهاك من جانب طرفي النزاع للقانون الإنساني الدولي، واستخدام الذخائر المحظورة دوليًا، وشن عمليات القصف البساطي (تسوية المباني السكنية بالأرض)، واستهداف المنشآت المدنية الأساسية، ولاسيما المرافق الطبية، ومنشآت الطاقة والمياه، والتشريد القسري للمدنيين".كما أعتبر نواب مجلس الدوما "سياسة الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة غير أخلاقية ومتهورة، وتعوق أفعالها حاليًا إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتؤجج الحرب بكل الطرق في هذه المنطقة التي طالت معاناتها".
https://sputnikarabic.ae/20231019/حماس-تثمن-الموقف-الروسي-بمجلس-الأمن-المؤيد-لوقف-استهداف-المدنيين-في-غزة-1082186795.html
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روسيا, طوفان الأقصى
البرلمان الروسي يوجه نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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أعلن رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، أنه تم عرض مشروع نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة، على مجلس الدوما، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاء في نص مشروع النداء: "يتوجه نواب مجلس الدوما إلى الأمم المتحدة وبرلمانات بلدان العالم، لاتخاذ جميع التدابير الممكنة على الفور، لوقف إراقة الدماء وتصاعد العنف ضد المدنيين، خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومنع وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في الشرق الأوسط".
ويشير النداء إلى أن حجم المأساة التي تكشفت قد تجلى في الهجوم الصاروخي على مستشفى في غزة، يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة مئات المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.
وأضاف المشروع: "لقد أودت الوحشية غير المبررة والاستخدام غير المتناسب للقوة بالفعل، بحياة عدة آلاف. أدت الأساليب البربرية للتعامل مع المشاكل السياسية بالقوة المسلحة إلى الآلاف من الاحتجاجات المعادية للسامية والمعادية للإسلام في جميع أنحاء العالم... ندين بشدة أي انتهاك من جانب طرفي النزاع للقانون الإنساني الدولي، واستخدام الذخائر المحظورة دوليًا، وشن عمليات القصف البساطي (تسوية المباني السكنية بالأرض)، واستهداف المنشآت المدنية الأساسية، ولاسيما المرافق الطبية، ومنشآت الطاقة والمياه، والتشريد القسري للمدنيين".
كما أعتبر نواب مجلس الدوما "سياسة الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة غير أخلاقية ومتهورة، وتعوق أفعالها حاليًا إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتؤجج الحرب بكل الطرق في هذه المنطقة التي طالت معاناتها".