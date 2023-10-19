https://sputnikarabic.ae/20231019/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صواريخ-مضادة-للدروع-من-جنوب-لبنان-وقواتنا-ترد-بقصف-مدفعي-1082192186.html

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان وقواتنا ترد بقصف مدفعي

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان وقواتنا ترد بقصف مدفعي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن "إطلاق صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان". 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T10:18+0000

2023-10-19T10:18+0000

2023-10-19T10:18+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الأخبار

أخبار فلسطين اليوم

أخبار قطاع غزة

طوفان الأقصى

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081888287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c35043a1f8bfe8e8a2d42e7570ccac5.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القصف استهدف معسكر المنارة على الحدود اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "قواته ردت بقصف مدفعي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، ضرب أهداف لـ"حزب الله" في لبنان. وقال إن القصف استهدف موقع مراقبة باتجاه البحر، حيث تم إطلاق نيران مضادة للدبابات، وذلك ردا على إطلاق نار من عناصر "حزب الله" على إسرائيل.من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، "مقتل 2 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان".يشار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.ونشر "حزب الله"، السبت الماضي، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون‎، مشيرًا إلى أن "الهجمات استهدفت مواقع في الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

https://sputnikarabic.ae/20231019/فرنسا-تحمل-رسالة-إلى-لبنان-إسرائيل-لن-ترحمكم-إذا-فتحتم-جبهة-الحدود-الجنوبية-1082187949.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/السعودية-تدعو-مواطنيها-إلى-مغادرة-لبنان-فورا-1082167805.html

https://sputnikarabic.ae/20231019/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-حزب-الله-أقوى-من-حماس-بـ10-مرات-1082181289.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم