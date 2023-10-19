https://sputnikarabic.ae/20231019/الجيش-الإسرائيلي-رصدنا-9-عمليات-إطلاق-لقذائف-من-لبنان-على-إسرائيل-خلال-12-ساعة-الماضية-1082179380.html
الجيش الإسرائيلي: رصدنا 9 عمليات إطلاق قذائف من لبنان خلال الساعات الـ12 الماضية
الجيش الإسرائيلي: رصدنا 9 عمليات إطلاق قذائف من لبنان خلال الساعات الـ12 الماضية
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أنه رصد 9 عمليات إطلاق لقذائف من لبنان على إسرائيل خلال 12 ساعة الماضية. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T04:18+0000
2023-10-19T04:18+0000
2023-10-19T04:21+0000
لبنان
أخبار لبنان
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه في تلخيص لنشاط الحدود خلال 12 ساعة الماضية على حدودنا مع لبنان، فقد تم إطلاق 9 قذائف عابرة من لبنان إلى إسرائيل.وأضافت الوزارة: "قام نظام الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي بأربع عمليات اعتراض، حيث تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه إسرائيل".وتابع البيان: "ردت قواتنا على على مصدر الضربات، وأحبطت خلية إرهابية باستخدام طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي"، لافتا إلى أنه "قصف بنية إرهابية تابعة لحزب الله باستخدام نيران الدبابات".وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-نقوم-حاليا-بمهاجمة-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1082176218.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة
لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجيش الإسرائيلي: رصدنا 9 عمليات إطلاق قذائف من لبنان خلال الساعات الـ12 الماضية
04:18 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 04:21 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أنه رصد 9 عمليات إطلاق لقذائف من لبنان على إسرائيل خلال 12 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه في تلخيص لنشاط الحدود خلال 12 ساعة الماضية على حدودنا مع لبنان، فقد تم إطلاق 9 قذائف عابرة من لبنان إلى إسرائيل.
وأضافت الوزارة: "قام نظام الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي بأربع عمليات اعتراض، حيث تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه إسرائيل".
وتابع البيان: "ردت قواتنا على على مصدر الضربات، وأحبطت خلية إرهابية باستخدام طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي"، لافتا إلى أنه "قصف بنية إرهابية تابعة لحزب الله باستخدام نيران الدبابات".
وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل
.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي ببدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.