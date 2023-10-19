https://sputnikarabic.ae/20231019/الرئيس-الإيراني-يدعو-مصر-لفتح-معبر-رفح-1082197019.html
الرئيس الإيراني يدعو مصر لفتح معبر رفح
الرئيس الإيراني يدعو مصر لفتح معبر رفح
دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى فتح معبر رفح في أسرع وقت ممكن، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T11:17+0000
2023-10-19T11:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيسي، على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الخميس: "ننتظر من الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الإسلامي واتحاد دول التعاون الإسلامي فتح معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وبدء إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة".ويوم أمس الأربعاء، قال رئيسي في كلمة أمام تجمع جماهيري في العاصمة الإيرانية طهران لدعم الشعب الفلسطيني، إن "الشعوب الإسلامية تطالب بخطوة مؤثرة في سياق وقف قصف المناطق الآهلة بالسكان وكذلك رفع الحصار عن غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت".فيما دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الدول العربية والإسلامية إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وقطع العلاقات معها، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.وقال عبد اللهيان، في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أمس الأربعاء، إنه "من الضروري فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الكيان الصهيوني من قبل الدول العربية والإسلامية".وأضاف: "حان الوقت للدول الإسلامية بقطع علاقاتها مع إسرائيل كاحتجاج على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، فضلا عن مقاطعة بضائعها".كما اتهم وزير الخارجية الإيراني إسرائيل والولايات المتحدة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني.وأعلن مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات القطاع، خرج عن السيطرة تماماً، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة، يوم الثلاثاء.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/وزير-الخارجية-المصري-ونظيره-البريطاني-يجريان-مباحثات-بشأن-غزة-في-القاهرة-1082192594.html
https://sputnikarabic.ae/20231019/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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طوفان الأقصى, مصر, أخبار مصر الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إيران
طوفان الأقصى, مصر, أخبار مصر الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إيران
الرئيس الإيراني يدعو مصر لفتح معبر رفح
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دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى فتح معبر رفح في أسرع وقت ممكن، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال رئيسي، على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الخميس: "ننتظر من الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الإسلامي واتحاد دول التعاون الإسلامي فتح معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وبدء إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة".
ويوم أمس الأربعاء، قال رئيسي في كلمة أمام تجمع جماهيري في العاصمة الإيرانية طهران لدعم الشعب الفلسطيني
، إن "الشعوب الإسلامية تطالب بخطوة مؤثرة في سياق وقف قصف المناطق الآهلة بالسكان وكذلك رفع الحصار عن غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت".
فيما دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الدول العربية والإسلامية إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وقطع العلاقات معها، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال عبد اللهيان، في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أمس الأربعاء، إنه "من الضروري فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الكيان الصهيوني من قبل الدول العربية والإسلامية".
وأضاف: "حان الوقت للدول الإسلامية بقطع علاقاتها مع إسرائيل كاحتجاج على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، فضلا عن مقاطعة بضائعها".
كما اتهم وزير الخارجية الإيراني إسرائيل والولايات المتحدة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني.
وأعلن مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات القطاع، خرج عن السيطرة تماماً، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة، يوم الثلاثاء.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية
بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين.