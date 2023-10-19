https://sputnikarabic.ae/20231019/الرئيس-الصيني-لمصر-مستعدون-للعمل-سويا-من-أجل-تنسيق-أوثق-بشأن-القضية-الفلسطينية-1082197368.html
الرئيس الصيني لمصر: مستعدون للعمل سويا من أجل تنسيق أوثق بشأن القضية الفلسطينية
الرئيس الصيني لمصر: مستعدون للعمل سويا من أجل تنسيق أوثق بشأن القضية الفلسطينية
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لتعزيز التنسيق مع مصر والدول العربية لتعزيز الحل الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية، في وقت... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T11:18+0000
2023-10-19T11:18+0000
2023-10-19T11:18+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
مصر
الصين
العالم
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأدلى شي بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في العاصمة الصينية بكين، عقب اختتام منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.كما شدد على أن "الأولوية الملحّة هي تأمين وقف إطلاق النار، وإنهاء الأعمال العدائية لمنع توسع الصراع، أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة أو التسبب في أزمة إنسانية متفاقمة".وأشار إلى أن "الطريق الأساسي للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتكرر يكمن في تنفيذ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطين المستقلة، من أجل تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل".وخلال اجتماع، اليوم الخميس، قدّم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تهانيه لمصر على انضمامها إلى مجموعة "بريكس"، وقال إن مشاركتها ستساعد في ضخ الحيوية في التحالف الاقتصادي.من ناحية، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر والدول العربية تقدّر بشدة موقف الصين الثابت والعادل بشأن القضية الفلسطينية، وتتطلع إلى أن تلعب بكين دورا أكبر في حل الأزمة الحالية.ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20231019/تسلسل-زمني-لأحداث-طوفان-الأقصى-بدءا-من-الأسبوع-الثاني-على-إطلاق-العملية-1082190640.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, الصين, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, الصين, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الرئيس الصيني لمصر: مستعدون للعمل سويا من أجل تنسيق أوثق بشأن القضية الفلسطينية
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قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لتعزيز التنسيق مع مصر والدول العربية لتعزيز الحل الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية، في وقت مبكر.
وأدلى شي بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في العاصمة الصينية بكين، عقب اختتام منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي، وفقا لقناة
"سي جي تي إن" الصينية.
وأكد الرئيس الصيني في حديثه، أن "بكين تقدّر دور مصر في تهدئة التوترات بين فلسطين وإسرائيل، وتدعم جهود مصر لفتح ممرات إنسانية".
كما شدد على أن "الأولوية الملحّة هي تأمين وقف إطلاق النار، وإنهاء الأعمال العدائية لمنع توسع الصراع، أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة أو التسبب في أزمة إنسانية متفاقمة".
وأشار إلى أن "الطريق الأساسي للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتكرر يكمن في تنفيذ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطين المستقلة، من أجل تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل".
وخلال اجتماع، اليوم الخميس، قدّم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تهانيه لمصر على انضمامها إلى مجموعة "بريكس"، وقال إن مشاركتها ستساعد في ضخ الحيوية في التحالف الاقتصادي.
من ناحية، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر والدول العربية تقدّر بشدة موقف الصين الثابت والعادل بشأن القضية الفلسطينية، وتتطلع إلى أن تلعب بكين دورا أكبر في حل الأزمة الحالية.
ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"
الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.